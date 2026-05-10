Η Βενέτσια επέστρεψε στη Serie A και όλη η ομάδα μπήκε σε γόνδολες για να γιορτάσει! Η ομάδα της Βενετίας, μετά τον υποβιβασμό του 2025, θα γυρίσει στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Ιταλίας, δίνοντας στο Πρωτάθλημα το δικό της χρώμα.

Οι γόνδολες έκαναν την καθιερωμένη βόλτα στα κανάλια, και ο κόσμος συμμετείχε στη φιέστα από την άκρη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό, σε μια μέρα γιορτής για τον Σύλλογο.

