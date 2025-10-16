Η FIFA απέφυγε τη… σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε την Τετάρτη (15/10) στο Field Level Media ότι η «κυβέρνηση» θα αποφασίσει αν οι πόλεις που έχουν οριστεί ως διοργανώτριες του Μουντιάλ 2026 είναι αρκετά ασφαλείς για να παραμείνουν ως έχουν στο πρόγραμμα.

Η FIFA βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά την έμμεση απειλή του Τραμπ να μεταφέρει τους αγώνες από τη Βοστώνη – συγκεκριμένα από το Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, όπου βρίσκεται το Gillette Stadium- εάν η πόλη δεν «συμμορφωθεί».

«Η ασφάλεια και η προστασία είναι οι απόλυτες προτεραιότητες σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA παγκοσμίως. Η ασφάλεια και η προστασία ανήκουν προφανώς στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων, οι οποίες αποφασίζουν τι είναι προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε εκπρόσωπος της FIFA σε γραπτή δήλωση. «Ελπίζουμε όλες οι 16 πόλεις-διοργανώτριες να είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν επιτυχώς και να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η δήμαρχος της Βοστώνης, Μισέλ Γου, υπονόησε ότι η πόλη είναι έτοιμη να συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με τον ισχυρισμό του ότι μπορεί να ζητήσει από τη FIFA να αποσύρει τους αγώνες του Μουντιάλ από την περιοχή.

Η Γου εμφανίστηκε στην εκπομπή «Java with Jimmy» για να απαντήσει στην κριτική του Λευκού Οίκου την Τρίτη (14/10) που τη χαρακτήρισε «ριζοσπαστική αριστερή» και ανέφερε ότι ο Τραμπ θα τηλεφωνούσε στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, αν η Βοστώνη δεν «συμμορφωθεί».

«Τα περισσότερα από αυτά είναι δεσμευμένα με συμβόλαια, οπότε κανένα άτομο, ακόμα κι αν ζει σήμερα στον Λευκό Οίκο, δεν μπορεί να τα αναιρέσει», είπε η Γου. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου, για λόγους εντυπωσιασμού, ελέγχου ή πρόκλησης, εκτοξεύονται διαρκώς απειλές προς άτομα και κοινότητες που αρνούνται να υποταχθούν ή να συμμορφωθούν με μια ρητορική μίσους».

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε κι αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς θα συμμετέχουμε σε μια αντιπαράθεση που στοχεύει τις αξίες της Βοστώνης. Είμαστε αποφασισμένοι για τη Βοστώνη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσουν 78 από τους 104 αγώνες του Μουντιάλ 2026, που για πρώτη φορά θα έχει 48 ομάδες. Η FIFA δεν σχολίασε καμία από τις πόλεις ή τα γήπεδα που ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Ινφαντίνο ήταν προσκεκλημένος του Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στην Αίγυπτο, όπου ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, και θεωρείται σύμμαχός του.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε για περιστατικά βίας στη Νότια Βοστώνη, όπου ένα περιπολικό πυρπολήθηκε, και απάντησε: «Αν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και θεωρήσω ότι υπάρχουν μη ασφαλείς συνθήκες, θα καλέσω τον Τζάνι – τον επικεφαλής της FIFA, που είναι εξαιρετικός – και θα του πω “Ας μεταφερθούμε αλλού”, και θα το έκανε. Δεν θα το ήθελε, αλλά θα το έκανε πολύ εύκολα».

Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς είναι οι συνδιοργανώτριες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Τραμπ είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητούσε με τον Ινφαντίνο και για το ενδεχόμενο μεταφοράς αγώνων από το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο, δύο από τις 16 πόλεις που έχουν επιλεγεί για τη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου του επόμενου καλοκαιριού».