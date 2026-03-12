Η FIFA έχει αρχίσει να εξετάζει τις επιλογές, καθώς φαίνεται ότι απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση του Ιράν για την αποχώρησή του από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ιρανός Υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντογιανμαλί, επέμεινε, σε συνέντευξή του στο DPA, σχετικά με την απόφαση να μην συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λέγοντας: «Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν όροι υπό τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Εν τω μεταξύ, ο Τζέιμς Κίτσινγκ, πρώην διευθυντής ρυθμιστικών αρχών ποδοσφαίρου της FIFA, ανέφερε στο Reuters: «Δεν υπάρχει σύγχρονο προηγούμενο για αυτό και, σύμφωνα με τους κανονισμούς τουρνουά της FIFA, έχουν πλήρη διακριτική ευχέρεια να κάνουν ό,τι θέλουν σε περίπτωση αποχώρησης μιας ομάδας».

«Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια ομάδα που αποσύρεται δεν θα χρειάζεται να αντικατασταθεί από μια ομάδα της ίδιας συνομοσπονδίας, ή ακόμα και να αντικατασταθεί καθόλου. Το αν κάποιο από αυτά τα σενάρια θα ήταν πολιτικά βιώσιμο είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Οι κανονισμοί του τουρνουά προβλέπουν επίσης πειθαρχικές κυρώσεις για οποιαδήποτε ομοσπονδία της οποίας η ομάδα αποσύρεται. Ωστόσο, εάν το Ιράν αποσυρθεί για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με την τρέχουσα σύγκρουση, αμφιβάλλω αν η FIFA θα επιβάλει κυρώσεις δεδομένων των συνθηκών», πρόσθεσε.

Η FIFA επιθυμεί να κερδίσει περισσότερο χρόνο να αποφασίσει τι πρόκειται να κάνει αν αποσυρθεί το Ιράν, ενώ μια πηγή στην ασιατική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει σε επαφή με τη FIFA» σχετικά με την πιθανή αντικατάσταση του Ιράν.

«Τα ζητήματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της FIFA», δήλωσε η πηγή. «Σε αυτό το στάδιο, θα ήταν πρόωρο να κάνουμε περαιτέρω εικασίες».

Την ίδια ώρα, οι θέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ περιζήτητες από τις συνομοσπονδίες, και είναι πιθανό η AFC να ασκήσει έντονες πιέσεις για να γίνει η αντικατάσταση από την Ασία.

Με το παζλ των 48 φιναλίστ να έχει αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου, ο Κίτσινγκ πιστεύει ότι η FIFA δεν θα λάβει οριστικές αποφάσεις μέχρι τις αρχές Απριλίου:

«Θα περίμενα ότι δεν θα ληφθεί απόφαση μέχρι να ολοκληρωθούν τα τελικά playoffs και η FIFA να υιοθετήσει μια ρεαλιστική και συμβουλευτική προσέγγιση στην κατάσταση», είπε.

Το άρθρο 6.7 που αναφέρεται στην αντικατάσταση, ορίζει: «Εάν μια συμμετέχουσα ομοσπονδία-μέλος αποσυρθεί ή/και αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, η FIFA αποφασίζει για το θέμα κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και λαμβάνει τυχόν μέτρα που κρίνει απαραίτητα. Η FIFA μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει την εν λόγω συμμετέχουσα ομοσπονδία με άλλη ομοσπονδία».

Οι Ιρανοί προκρίθηκαν σε ένα τέταρτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο κατακτώντας την κορυφή του Α’ ομίλου στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών πέρυσι.

Το Ιράν είναι στον 7o όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένους αγώνες μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.