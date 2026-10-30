Η FIFA σχεδιάζει να διπλασιάσει τα χρηματικά έπαθλα για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2027, προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Βραζιλία από τις 24 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου, με τη συμμετοχή 32 εθνικών ομάδων.

Σύμφωνα με το «The Athletic», αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τα 220 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αναφέρεται ότι το σχέδιο προβλέπει επίσης αύξηση του ελάχιστου ποσού που εγγυάται σε κάθε παίκτρια ξεχωριστά. Το ελάχιστο αυτό ποσό ανά αθλήτρια ενδέχεται να αυξηθεί από τα 30.000 δολάρια το 2023, στα 60.000 δολάρια έως το 2027.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023, το οποίο διεξήχθη στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, διατέθηκαν συνολικά 150 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 110 εκατομμύρια δολάρια αφορούσαν χρηματικά έπαθλα, ενώ 40 εκατομμύρια δολάρια προορίζονταν για έξοδα προετοιμασίας και παροχές προς τους συλλόγους.

Η πρόταση απαιτεί ακόμη την έγκριση του Συμβουλίου της FIFA. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί στη Ζυρίχη.