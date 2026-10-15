Η FIFA αναμένεται να αλλάξει τους κανόνες της για να αποτρέψει την επανάληψη της αμφιλεγόμενης άρσης της τιμωρίας που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπαλογκάν των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής Αμερικάνος ποδοσφαιριστής παρότι είχε τιμωρηθεί, τελικά έπαιξε εναντίον του Βελγίου, μετά από παρέμβαση που έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει προσωπικά από τον Τζάνι Ινφαντίνο να επανεξετάσει την απαγόρευση.

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