Η FIFA με ένα πακέτο προτάσεων στοχεύει να περιορίσει τις καθυστερήσεις στο ποδόσφαιρο, καθώς το ζήτημα προκαλεί έντονη ανησυχία λόγω της μεγάλης διαφοράς στον καθαρό χρόνο παιχνιδιού από αγώνα σε αγώνα.

Ένα από τα μέτρα που αναμένεται να εγκριθούν στην ετήσια γενική συνέλευση της International Football Association Board (IFAB), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην Ουαλία, είναι πως οι παίκτες που δέχονται περίθαλψη εντός αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να αποχωρούν για ένα λεπτό, ώστε να αντιμετωπιστεί η διατάραξη του ρυθμού και η σπατάλη χρόνου.

Μετά τα θετικά σχόλια που έλαβε παγκοσμίως η διάταξη που εισήχθη στους Κανονισμούς Παιχνιδιού 2025/26 και προβλέπει ότι οι τερματοφύλακες δεν μπορούν να κρατούν την μπάλα για υπερβολικό χρόνο, με μέγιστο τα 8 δευτερόλεπτα, εξετάζονται και άλλα μέτρα για τη μείωση της διάρκειας των διακοπών στους αγώνες.

Μεταξύ αυτών, θα εφαρμοστεί:

-Αντίστροφη μέτρηση σε πλάγια άουτ και άουτ από το τέρμα: Η αρχή της αντίστροφης μέτρησης σε πλάγια άουτ και άουτ από το τέρμα θα ελέγχεται από τους διαιτητές. Θα ξεκινούν να χρονομετρούν όταν οι παίκτες καθυστερούν την εκτέλεσή τους.

Μέχρι στιγμής, το μόνο μέτρο που έχει εγκριθεί είναι εκείνο των οκτώ δευτερολέπτων για τον τερματοφύλακα όταν η μπάλα είναι σε παιχνίδι και πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας.

-Χρόνος ιατρικής φροντίδας εκτός γηπέδου: Σήμερα δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στους κανονισμούς για το πόσο χρόνο πρέπει να παραμένουν εκτός αγωνιστικού χώρου οι τραυματισμένοι παίκτες. Τα πρωταθλήματα έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές, με την Premier League να έχει υιοθετήσει κανόνα 30 δευτερολέπτων από τη σεζόν 2023/24.

Η FIFA πραγματοποίησε δικές της δοκιμές στο FIFA Arab Cup 2025 τον Δεκέμβριο του 2025, όπου απαιτούνταν ο παίκτης να παραμένει εκτός γηπέδου για δύο λεπτά. Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα δήλωσε ότι ο κανόνας των δύο λεπτών αποσκοπεί στη μείωση της καθυστέρησης και στη βελτίωση της ροής του παιχνιδιού. Αντανακλά μια προσέγγιση που εφαρμόζεται στο Major League Soccer, η οποία ενεργοποιείται αν ένας παίκτης παραμείνει στο έδαφος για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα και εισέλθει ο φυσιοθεραπευτής.

Σε συνεδρίαση της IFAB τον Ιανουάριο συμφωνήθηκε ότι πρέπει να προστεθεί υποχρεωτικός χρόνος εκτός γηπέδου για όσους δέχονται περίθαλψη εντός αγωνιστικού χώρου, όμως υπήρξε διαφωνία για τη διάρκειά του και έντονη αντίσταση στα δύο λεπτά. Έτσι, ο χρόνος που προκρίνεται είναι το ένα λεπτό.

-Χρόνος για τις αλλαγές: Μια ακόμη πρόταση είναι να επιβληθεί όριο δέκα δευτερολέπτων για την αποχώρηση των παικτών κατά τις αλλαγές, κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν χρονικά περιορισμένο.

-Πρωτόκολλο VAR: Όσον αφορά το VAR, η ετήσια συνάντηση εργασίας της IFAB συνέστησε η παρέμβαση του διαιτητή VAR να παραμείνει περιορισμένη στις τέσσερις καταστάσεις που μπορούν να αλλάξουν την εξέλιξη ενός αγώνα (γκολ/μη γκολ, πέναλτι/μη πέναλτι, κόκκινες κάρτες και λανθασμένη ταυτοποίηση), με στόχο να μην διακόπτεται υπερβολικά ο ρυθμός του παιχνιδιού.

Η τελευταία συνεδρίαση της IFAB πρότεινε επίσης ότι, όταν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία, το VAR θα μπορεί να εξετάζει κόκκινες κάρτες που προκύπτουν από λανθασμένη δεύτερη κίτρινη, καθώς και περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης όπου τιμωρείται η λάθος ομάδα για παράβαση που επισύρει κόκκινη ή κίτρινη κάρτα.

Επιπλέον, προτάθηκε να δοθεί στις διοργανώσεις η δυνατότητα ο έλεγχος του VAR να εξετάζει κόρνερ που δόθηκαν έπειτα από σαφώς αμφισβητήσιμη απόφαση.

Για να εγκριθούν οι νέοι κανονισμοί απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων, δηλαδή έξι από τις οκτώ συνολικά ψήφους: τέσσερις ανήκουν στις βρετανικές ομοσπονδίες (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία) και τέσσερις στη FIFA, που εκπροσωπεί τις υπόλοιπες ομοσπονδίες του κόσμου.

Η FIFA δεν μπορεί να εγκρίνει αλλαγές μόνη της, καθώς οι τέσσερις ψήφοι της δεν επαρκούν για την απαιτούμενη πλειοψηφία, επομένως χρειάζεται τη στήριξη τουλάχιστον δύο από τις βρετανικές ομοσπονδίες.

Το προσεχές Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην Ουαλία θα αποφασιστεί αν θα εγκριθούν ορισμένες ή όλες αυτές οι προτάσεις.