Ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, Ουσμάν Ντεμπελέ, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη χρονιά που φεύγει, στα βραβεία FIFA The Best 2025, που διεξήχθηκαν σε μία υπέρλαμπρη τελετή στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο 28χρονος άσος είχε κερδίσει πριν από λίγες εβδομάδες και τη «Χρυσή Μπάλα» για το 2025, φτάνοντας σε ένα εμφατικό «νταμπλ» ατομικών διακρίσεων, στα κορυφαία βραβεία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Ντεμπελέ είχε καθοριστική συμβολή στην πρώτη κατάκτηση Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν, όταν η ομάδα του επικράτησε με 5-0 της Ίντερ στον τελικό, ενώ την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτά, τα 21 τα πέτυχε στη Ligue 1, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα ως πρώτος σκόρερ.

Η Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονματί, αναδείχθηκε FIFA Ποδοσφαιρίστρια της Χρονιάς για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.

Η Μπονματί, που αναδείχθηκε Παίκτρια της Χρονιάς στο Champions League, κατέκτησε επίσης για τρίτη φορά φέτος τη γυναικεία «Χρυσή Μπάλα» και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του εγχώριου τριπλού τίτλου από την Μπαρτσελόνα, φτάνοντας παράλληλα στον τελικό του Champions League και στον τελικό του Euro 2025 με την Ισπανία.

Κορυφαίος τερματοφύλακας ο Ντοναρούμα, κορυφαία η Χάμπτον

Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα αναδείχθηκε Καλύτερος Τερματοφύλακας του 2025 και πήρε το σχετικό βραβείο The Best της FIFA.

Οι νικητές σε διάφορες κατηγορίες έχουν αρχίσει να …αποκαλύπτονται , πριν ξεκινήσει η εκδήλωση που θα γίνει στο Fairmont Katara Hall στην Ντόχα, παραμονή του τελικού του FIFA Intercontinental Cup 2025, μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Φλαμένγκο στο στάδιο «Ahmad Bin Ali».

Ο Ντοναρούμα, που αγωνίζεται με τη Μάντσεστερ Σίτι, βοήθησε την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτήσει το Champions League τον Μάιο.

Είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός τερματοφύλακας κατακτά το βραβείο.

Η επιλογή έγινε με βάση τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα των τερματοφυλάκων μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025 και ψήφισαν προπονητές εθνικών ομάδων ανδρών, αρχηγοί εθνικών ομάδων ανδρών, δημοσιογράφοί και φίλαθλοι που ψήφισαν στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας κατέκτησε επίσης άλλους τρεις τίτλους στο εγχώριο μέτωπο του γαλλικού ποδοσφαίρου, τη Ligue 1, το Coupe de France και το Trophee des Champions. Ήταν επίσης στην ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν που ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων 2025

Τερμάτισε μπροστά από τους συνυποψηφίους του, Άλισον Μπέκερ, Τιμπό Κουρτουά, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μανουέλ Νόϊερ, Νταβίντ Ράγια, Γιαν Ζόμερ και Βόιτσεχ Σέζνι.

Η Χάνα Χάμπτον αναδείχθηκε η Καλύτερη γυναίκα τερματοφύλακας και κατέκτησε για πρώτη φορά το βραβείο της FIFA The Best.

Η τερματοφύλακας, γεννημένη στο Μπέρμιγχαμ γίνεται μόλις η δεύτερη παίκτρια της Αγγλίας που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο, ακολουθώντας τα βήματα της Ερπς το 2022 και το 2023.

Η Χάμπτον απόλαυσε ένα παραμυθένιο EURO γυναικών. Απέκρουσε δύο πέναλτι, καθώς η Αγγλία νίκησε τη Σουηδία στα προημιτελικά και την Ισπανία στον τελικό, και ανακηρύχθηκε Τερματοφύλακας της Τουρνουά.

Η 25χρονη έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του εγχώριου «τρεμπλ» από την Τσέλσι.

Η Χάμπρον νίκησε τις άλλες υποψήφιες, Αν-Κάριν-Μπέργκερ, Κάτα Κολ, Κριστίν Έντλερ, Άνα Μουρχάουζ, Τσιαμάκα Ναντότζι και Φάλον Τούλις-Τζόις.

Ο Αργεντικός Μοντιέλ κέρδισε το βραβείο «Puskás»

Ο εξτρέμ της Ιντεπεντιέντε Σαντιάγκο Μοντιέλ είναι ο νικητής του βραβείου FIFA Puskás 2025 και έγινε ο δεύτερος συνεχόμενος Αργεντινός που κερδίζει το βραβείο μετά τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Ο 25χρονος βραβεύτηκε για το εξαιρετικό του «ψαλιδάκι» με το αριστερό πόδι έξω από την περιοχή σε αγώνα του πρωταθλήματος της Αργεντινής , σε αγώνα εναντίον της Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια τον Μάιο του 2025.

«Δεν το σκέφτηκα, απλώς το έκανα», είπε ο Μοντιέλ μετά το σούπερ γκολ του.

Το βραβείο πήρε το όνομά του από τον θρυλικό Ούγγρο επιθετικό Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος ήταν φημισμένος για τα γκολ του. Τιμά τα πιο εντυπωσιακά γκολ της περιόδου, η οποία διήρκεσε από τις 11 Αυγούστου 2024 έως τις 2 Αυγούστου 2025.

Στους φίλους της Ζάκχο SC το βραβείο Φιλάθλου

Οι φίλαθλοι της ιρακινής ομάδας Ζάκχο κέρδισαν το βραβείο του Φιλάθλου στα The Best 2025 της FIFA.

Οι φίλοι της ιρακινής ομάδας τράβηξαν την προσοχή του κόσμου όταν, πριν από τον αγώνα της ομάδας τους για την Iraqi Stars League με την Αλ-Χουντούντ στις 13 Μαΐου, πέταξαν χιλιάδες λούτρινα παιχνίδια στο γήπεδο, τα οποία στη συνέχεια συλλέχθηκαν και δωρίστηκαν σε παιδιά που υποφέρουν από ασθένειες.

«Το να πετάμε παιδικά παιχνίδια μέσα στο γήπεδο έδειξε υποδειγματικό ανθρωπιστικό πνεύμα, που αναγνωρίζεται από την αθλητική κοινότητα στο Κουρδιστάν, το Ιράκ και την Ασία», ανέφερε ανακοίνωση του συλλόγου και πρόσθετε:

«Οι φίλαθλοί μας είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας και τραβούν συνεχώς την προσοχή με τις δημιουργικές τους δραστηριότητες. Ελπίζουμε ότι η υποστήριξή τους θα συνεχιστεί καθώς προσπαθούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες».

Οι οπαδοί της Ζάκχο SC επικράτησαν δύο άλλων υποψηφίων για να διεκδικήσουν το βραβείο.

Το βραβείο FIFA Fan Award ξεκίνησε το 2016 και τιμά μια εξαιρετική έκφραση αφοσίωσης από έναν οπαδό ή ομάδα οπαδών ανεξαρτήτως πρωταθλήματος, φύλου ή εθνικότητας. Το βραβείο μπορεί επίσης να απονεμηθεί για μια στιγμή ή χειρονομία.

Η Μεξικανή Οβάλε το κορυφαίο γκολ στις γυναίκες

Η 26χρονη Μεξικανή Λίζμπεθ Οβάλε είναι η νικήτρια του βραβείου FIFA Marta 2025, του πολυπόθητου βραβείου που καθιερώθηκε πέρυσι για να αναγνωρίσει το καλύτερο γκολ στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Τα κατάφερε χάρη στο εκπληκτικό γκολ της για την Τίγκρες εναντίον της Γκουανταλαχάρα (2-0) σε αγώνα της Liga MX Femenil στις 3 Μαρτίου 2025.

Αλλά δεν ήταν το μόνο highlight για την Οβάλε το 2025. Έγινε πρωτοσέλιδο τον Αύγουστο, με την Ορλάντο Πράιντ να πληρώνει 1,1 εκατομμύριο λίρες για τις υπηρεσίες της, καθιστώντας την ως την πιο ακριβή γυναίκα ποδοσφαιρίστρια όλων των εποχών.

Το υπέροχο γκολ της Οβάλε ήταν υποψήφιο μαζί με δέκα άλλα γκολ για το βραβείο που πήρε το όνομά του από τη θρυλική Βραζιλιάνα επιθετικό Μάρτα, το οποίο τιμά τα πιο εντυπωσιακά γκολ της περιόδου, η οποία διήρκεσε από τις 11 Αυγούστου 2024 έως τις 2 Αυγούστου 2025.

Ο Δρ. Χάρλας-Νουκινγκ το βραβείο Fair Play

Ο Δρ. Αντρέα Χάρλας-Νούκινγκ είναι ο νικητής του βραβείου FIFA Fair Play 2025.

Είναι από το 1995 ο γιατρός της γερμανικής ομάδας SSV Γιαν Ρέγκενσμπουργκ και εκείνος που επανέφερε στη ζωή οπαδό.

Ο αθλητίατρος και ειδικός αθλητικής χειρουργικής, τον περασμένο Απρίλιο, πριν από έναν μεγάλο αγώνα της 2ης Bundesliga μεταξύ Ρέγκενσμπουργκ και Μαγδεβούργο. Η εορταστική ατμόσφαιρα γεμάτη οπαδούς που τραγουδούσαν και συνθήματα διακόπηκε γρήγορα όταν ένας οπαδός της γηπεδούχου ομάδας κατέρρευσε.

Ο Χάρλας-Νούκινγκ έμαθε για την κατάσταση από τους παίκτες και έσπευσε γρήγορα στο τμήμα των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, και επανέφερε στη ζωή τον οπαδό. Ο έμπειρος γιατρός φρόντισε επίσης ο οπαδός του Μαγδεμβούργου να είναι αρκετά σταθερός ώστε να μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι αποφασιστικές και σωτήριες ενέργειες που έκανε του χάρισαν το βραβείο Fair Play της FIFA – μια τιμή που απονέμεται σε έναν παίκτη, προπονητή, ομάδα, διαιτητή αγώνα, μεμονωμένο οπαδό ή ομάδα οπαδών σε αναγνώριση υποδειγματικής συμπεριφοράς fair play, είτε εντός είτε εκτός γηπέδου.