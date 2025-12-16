Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα αναδείχθηκε καλύτερος Τερματοφύλακας του 2025 και πήρε το σχετικό βραβείο The Best της FIFA.

Οι νικητές σε διάφορες κατηγορίες έχουν αρχίσει να… αποκαλύπτονται, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση που θα γίνει στο Fairmont Katara Hall στην Ντόχα, παραμονή του τελικού του FIFA Intercontinental Cup 2025, μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Φλαμένγκο στο στάδιο «Ahmad Bin Ali».

Ο Ντοναρούμα, που αγωνίζεται με τη Μάντσεστερ Σίτι, βοήθησε την Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτήσει το Champions League τον Μάιο.

Είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός τερματοφύλακας κατακτά το βραβείο.

Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Η επιλογή έγινε με βάση τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα των τερματοφυλάκων μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 και 2 Αυγούστου 2025 και ψήφισαν προπονητές εθνικών ομάδων ανδρών, αρχηγοί εθνικών ομάδων ανδρών, δημοσιογράφοι και φίλαθλοι που ψήφισαν στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας κατέκτησε επίσης άλλους τρεις τίτλους στο εγχώριο μέτωπο του γαλλικού ποδοσφαίρου, τη Ligue 1, το Coupe de France και το Trophee des Champions. Ήταν επίσης στην ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν που ήταν φιναλίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων 2025

Τερμάτισε μπροστά από τους συνυποψηφίους του, Άλισον Μπέκερ, Τιμπό Κουρτουά, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μανουέλ Νόϊερ, Νταβίντ Ράγια, Γιαν Ζόμερ και Βόιτσεχ Σέζνι.

Η Χάνα Χάμπτον αναδείχθηκε η Καλύτερη γυναίκα τερματοφύλακας και κατέκτησε για πρώτη φορά το βραβείο της FIFA The Best.

Η τερματοφύλακας, γεννημένη στο Μπέρμιγχαμ γίνεται μόλις η δεύτερη παίκτρια της Αγγλίας που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο, ακολουθώντας τα βήματα της Ερπς το 2022 και το 2023.

Η Χάμπτον απόλαυσε ένα παραμυθένιο EURO γυναικών. Απέκρουσε δύο πέναλτι, καθώς η Αγγλία νίκησε τη Σουηδία στα προημιτελικά και την Ισπανία στον τελικό, και ανακηρύχθηκε Τερματοφύλακας της Τουρνουά.

Η 25χρονη έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του εγχώριου «τρεμπλ» από την Τσέλσι.

Η Χάμπρον νίκησε τις άλλες υποψήφιες, Αν-Κάριν-Μπέργκερ, Κάτα Κολ, Κριστίν Έντλερ, Άνα Μουρχάουζ, Τσιαμάκα Ναντότζι και Φάλον Τούλις-Τζόις.