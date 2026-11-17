Η Εκτελεστική Επιτροπή της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF) ενέκρινε ομόφωνα την υποψηφιότητα του Φιλίπ Ντιαλό για την προεδρία της FIFA, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να διεκδικήσει τη θέση απέναντι στον νυν πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο, στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ.

«Η επιμονή των Ευρωπαίων συναδέλφων μου, σε συνδυασμό με άλλα αιτήματα, με οδήγησε να αποδεχθώ την πρόταση να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της FFF ενέκρινε ομόφωνα αυτή την υποψηφιότητα», δήλωσε ο Ντιαλό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της FFF.