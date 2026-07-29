Η ευρωπαϊκή FIFPRO, μέρος της παγκόσμιας ένωσης ποδοσφαιριστών, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερους από 77.000 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο, πήρε θέση στο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει από τότε αποκαλύφθηκε η επιθυμία της FIFA να ανοίξει την πόρτα τους ιδιώτες.

Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο του Μουντιάλ με αποτίμηση περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η ένωση αντέδρασε.

«Η FIFPRO Europe δεν μπορεί και ποτέ δεν θα υποστηρίξει ένα τέτοιο μοντέλο. Ούτε η FIFPRO ούτε οι παίκτες έχουν δικαίωμα ψήφου εντός της FIFA. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να ζήσουν με τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων πολύ μετά την αποχώρηση της νυν ηγεσίας της FIFA. Είναι πλέον ευθύνη της FIFA να επανεξετάσει την πρότασή της αμέσως», αναφέρει.