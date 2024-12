Έξι παίκτες από τη νικήτρια του Champions League Ρεάλ Μαδρίτης και τέσσερις από τη Μάντσεστερ Σίτι συμμετέχουν στην ενδεκάδα FIFPRO World που ανακοινώθηκε (9/12) από την παγκόσμια ένωση παικτών, με τον Λιονέλ Μέσι να απουσιάζει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια, από το 2006.

Ο Αργεντινός, που κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών με 17 επιλογές, έκανε…χώρο στην επίθεση στους Έρλινγκ Χάαλαντ, Κίλιαν Μπάπε και Βινίσιους Τζούνιορ.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ήταν στην κορυφή της συνολικής ψηφοφορίας των ανδρών, με τον μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Αγγλίας να λαμβάνει 11.176 ψήφους.

Ο αμυντικός της Λίβερπουλ Βίρτζιλ φαν Ντάικ ήταν ο μοναδικός παίκτης εκτός Ρεάλ και Σίτι που συμπεριλήφθηκε στην ομάδα ανδρών της χρονιάς.

Οι Αγγλίδες παίκτριες ηγήθηκαν της ενδεκάδας γυναικών του 2024 με πέντε επιλεγμένες: Λούσι Μπρόνζ, Μαίρη Ερπς, Άλεξ Γκρίνγουντ, Λόρεν Τζέιμς και Κίρα Γουόλς.

Η έβδομη επιλογή της Μπρονζ ισοφάρισε τη Γουεντί Ρενάρ. Η Μπάρμπρα Μπαντά από την Ζάμπια έγινε η πρώτη Αφρικανή παίκτρια στην ενδεκάδα.

Introducing the 2024 FIFPRO Men’s #World11, chosen by 21,266 players 🌟

🇧🇷 Ederson

🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇩🇪 @ToniKroos

🇪🇸 Rodri

🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇧🇷 @ViniJr

By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK

— FIFPRO (@FIFPRO) December 9, 2024