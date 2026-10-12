Σχεδόν οι μισές γυναίκες παίκτριες εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν πρόωρα το ποδόσφαιρο, με τις οικονομικές πιέσεις και τα ζητήματα ψυχικής υγείας να αναφέρονται ως οι κύριοι λόγοι.

Αυτό προκύπτει από έκθεση που δημοσιεύτηκε από τη διεθνή ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (FIFPRO), που εκπροσωπεί περισσότερους από 70.000 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές μέσω 68 έως 70 εθνικών ενώσεων παικτών παγκοσμίως, ενώ λειτουργεί επίσης μέσω ηπειρωτικών τμημάτων (Αφρική, Αμερική, Ασία/Ωκεανία και Ευρώπη).

Η παγκόσμια έκθεση του 2026, με τίτλο «Working Conditions in Women’s Football» (συνθήκες εργασίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο), θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας στο γυναικείο ποδόσφαιρο εδώ και μία δεκαετία. Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 800 παίκτριες από διάφορες χώρες.

Από τις παίκτριες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 49% δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Από αυτές, το 59% ανέφερε την οικονομική του κατάσταση ως αιτία, ενώ το 46% επεσήμανε το ψυχολογικό στρες.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 57% των ερωτηθέντων ανέφερε δυσκολίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Από αυτές, οι μισές δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει ψυχολογική υποστήριξη από τους συλλόγους τους.

Παρά την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου και τα αυξανόμενα έσοδα του κλάδου, σημαντικός αριθμός παικτριών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χαμηλές αποδοχές, επισφαλή συμβόλαια και έλλειψη υποστήριξης στον τομέα της υγείας.

«Ο κλάδος του γυναικείου ποδοσφαίρου έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο», δήλωσε η διευθύντρια γυναικείου ποδοσφαίρου της FIFPRO, Άλεξ Κάλβιν.

«Όμως για το 95% ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς», πρόσθεσε.

Αν και οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί στους συλλόγους έχουν τριπλασιαστεί από την τελευταία παγκόσμια έρευνα της FIFPRO το 2017, φτάνοντας τα 2.601 δολάρια, η διάμεση τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη, στα 1.669 δολάρια, αναδεικνύοντας αυτό που η έκθεση περιγράφει ως «άνιση και κατακερματισμένη» ανάπτυξη.

Στις δέκα χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που αναλύθηκαν, οι μέσοι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από τον εθνικό κατώτατο μισθό.

Ακόμη και στη Δυτική Ευρώπη και την Ασία/Ωκεανία —περιοχές που περιλαμβάνουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές του αθλήματος— οι μέσες αποδοχές δεν είναι σημαντικά υψηλότερες από τον εθνικό κατώτατο μισθό, σύμφωνα με τη FIFPRO.

Η μέση διάρκεια των συμβολαίων αυξήθηκε από τους 12 μήνες το 2017 στους 19 μήνες, ενώ το ποσοστό των παικτών που διαθέτουν ατζέντη σημείωσε κατακόρυφη άνοδο, από το 14% στο 41%.