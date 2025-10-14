Η Ιαπωνία, πραγματοποιώντας μια αξιοσημείωτη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε την Βραζιλία με 3-2 σε φιλικό αγώνα σε ένα sold-out στάδιο του Τόκιο.

Ενώ έχαναν με 2-0 στο ημίχρονο, μετά από γκολ των Πάουλο Ενρίκε (25’) και Γκαμπριέλ Μαρτινέλι (30’), οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά λάθη των Βραζιλιάνων πριν η κεφαλιά του Αγιάσε Ουέντα στο τέλος σφραγίσει μια σπουδαία φιλική νίκη, η οποία ήρθε μετά από 14 παιχνίδια μακριά από τις επιτυχίες.

Ο Τακούμι Μιναμίνο μείωσε σε 1-2 στο 52ο λεπτό, αφού η άστοχη πάσα του Φαμπρίτσιο Μπρούνο επέτρεψε στον επιθετικό να σκοράρει μέσα από την περιοχή.

Εννέα λεπτά αργότερα, η βραδιά του Μπρούνο επιδεινώθηκε καθώς μετά το σουτ του Νακαμούρα, προσπάθησε να διώξει την μπάλα στα δίχτυα του ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Στη συνέχεια η Ιαπωνία πίεσε για τη νίκη. Ο αναπληρωματικός Τζούνια Ίτο εκτέλεσε ένα κόρνερ στο 71ο λεπτό, ο Ουέντα έκανε δυνατή κεφαλιά αφού έστειλε την μπάλα στον αμυντικό Λούκας Μπεράλντο.