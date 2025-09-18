Φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην εθνική των Βάσκων και την ομάδα της Παλαιστίνης θα διεξαχθεί στο «Σαν Μαμές» του Μπιλμπάο στις 15 Νοεμβρίου.

Ο ραδιοφωνικός σταθμό της Ισπανίας «Cadena Ser» γνωστοποίησε την συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ ήδη η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει ενημερώσει τις ισπανικές αρχές για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Η αναμέτρηση είναι κάτι περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και για τους Παλαιστίνιους αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία να εκφράσουν τη θέση της απέναντι στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Να θυμίσουμε ότι οι φίλοι της Μπιλμπάο έχουν εκδηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, ενώ στο παιχνίδι με την Άρσεναλ για το Champions League σήκωσαν πανό και σημαίες στα χρώματα της Παλαιστίνης με το μήνυμα: «Θα είμαστε στο πλευρό σας από σήμερα μέχρι το τέλος».