Ο Ντανιέλε Πράντε δεν είναι πλέον Αθλητικός Διευθυντής της Φιορεντίνα.

«Η Φιορεντίνα ανακοινώνει, με αμοιβαία συμφωνία, ότι σήμερα διέκοψε την επαγγελματική της σχέση με τον αθλητικό διευθυντή Ντανιέλε Πράντε. Ο σύλλογος, ξεκινώντας από τον Πρόεδρο Ρόκο Κομίσο και τη σύζυγό του Κατρίν, μαζί με τον γενικό διευθυντή Αλεσάντρο Φεράρι, ευχαριστεί ειλικρινά τον διευθυντή για τα χρόνια που πέρασαν μαζί με πάθος και επαγγελματισμό», ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου της Φλωρεντίας.

Η είδηση της αποχώρησης του Πραντέ-αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Corriere dello sport»- έρχεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη Φιορεντίνα. Η ιταλική ομάδα είναι προτελευταία στο πρωτάθλημα με μόλις τέσσερις βαθμούς, ο Πιόλι βρίσκεται συνεχώς στο όριο και χθες το βράδυ η Φλωρεντία, ήταν γεμάτη με πανό, όλα υπογεγραμμένα από τους οπαδούς: «Σύλλογος, παίκτες και προπονητής: η υπομονή τελείωσε, ο χρόνος τελειώνει» και «Αυτή η πόλη δεν μπορεί πλέον να το ανεχτεί αυτό. Η ομάδα και ο σύλλογος πρέπει να ξυπνήσουν», είναι μερικά από αυτά που εμφανίστηκαν στην πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ