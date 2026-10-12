Ο Χάνσι Φλικ τόνισε εν όψει του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Γαλατασαράι, στην Κωνσταντινούπολη (13/10, 22:00, Magenta Sport 5), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ότι το σημαντικό είναι η ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι αήττητοι από την έναρξη της σεζόν, ωστόσο ο Γερμανός τόνισε ότι θα ήταν χαρούμενος με μία νίκη με 1-0.

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