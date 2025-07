Με τη μονομαχία ανάμεσα στη Φλουμινένσε και την Αλ Χιλάλ άνοιξε απόψε η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ Συλλόγων.

Οι Βραζιλιάνοι και η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία κοντράρονται αυτήν την ώρα (ΑΝΤ1) στο Orlando Citrus Bowl, με στόχο φυσικά την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τόσο η Φλουμινένσε όσο και η Αλ Χιλάλ έκαναν υπερβάσεις για να βρεθούν στους «8», με την πρώτη να αποκλείει την Ίντερ και τη δεύτερη τη Μάντσεστερ Σίτι.

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Φλουμινένσε: Φάμπιο, Ιγκνάσιο, Τιάγκο Σίλβα, Χουάν Φρέιτες, Σαμουέλ Ξαβιέρ, Μπερνάλ, Ερκούλες, Φουέντες, Νονάτο, Άριας, Κάνο

Assista ao jogo de graça no app da @DAZNFootball >> https://t.co/pOu0BqCftn #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/pCcrmw9Xn1

Our starting XI for the quarterfinal 🤍📋 pic.twitter.com/KGp4gUxyrO

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 4, 2025