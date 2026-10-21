Με τον Φιλ Φόντεν να σκοράρει τρεις φορές, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 5-1 της ΑΕΚ, μια εβδομάδα μετά την ήττα της από την Παρί Σεν Ζερμέν για το Champions League. Πλέον, οι πρωτοπόροι της Premier League έχουν δύο νίκες σε τρεις αγώνες, καθώς στην πρεμιέρα επικράτησαν της Πόρτο με 2-0.

Ο προπονητής Έντσο Μαρέσκα έκανε αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, κυρίως στην επίθεση με την χρησιμοποίηση του 21χρονου εξτρέμ, Άλαν και του 17χρονου, Φλόιντ Σάμπα, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκουράστηκε, μετά από τον ελαφρύ τραυματισμό που υπέστη το Σάββατο.

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