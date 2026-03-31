Την απόφαση να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στη συμφωνία της με τη Νάπολι για την απόκτηση του Λορέντσο Λούκα πήρε η Νότινγχαμ Φόρεστ.

Ο 24χρονος Ιταλός φορ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο δανεικός για έξι μήνες, με οψιόν αγοράς στα 35 εκατ. ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ η διοίκηση έχει αποφασίσει να μην την ενεργοποιήσει, καθώς δεν είναι ευχαριστημένη από τις εμφανίσεις του στην Premier League.

Ο Λούκα μετράει μόλις ένα γκολ σε πέντε ματς με τη Νότιγχαμ, η οποία ήδη έχει ενημερώσει τον μάνατζερ του πως δεν πρόκειται να το κρατήσει μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Όσο για τον αντικαταστάτη του, η αγγλική ομάδα στρέφει την προσοχή της εκ νέου στην Ιταλία! Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb» προσέγγισε την Μπολόνια για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του Σαντιάγο Κάστρο.

Ο 21χρονος Αργεντινός φορ έχει εντυπωσιάσει τη φετινή σεζόν με τους «ροσομπλού» στη Serie A, έχοντας 11 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 41 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.

