Με ανεβασμένη ψυχολογία θα ταξιδέψει στην Κρήτη η Μπάγερ Λεβερκούζεν για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ την Πέμπτη (22/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Europa League. Οι «ασπιρίνες» επικράτησαν με ανατροπή 2-1 της Φράιμπουργκ για την 6η αγωνιστική της Bundesliga, πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα και ανέβηκαν στην τέταρτη θέση.

Η ομάδα του Λεβερκούζεν έπιασε στη βαθμολογία τη Φράιμπουργκ, η οποία διατηρεί την τρίτη θέση χάρη στην ισοβαθμία, και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Παράλληλα, στέρησε από την αντίπαλό της την ευκαιρία να βρεθεί στο «ρετιρέ».

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