Επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Κυριακής (9/11) ένα σενάριο πιο σοβαρό από αυτό που διαφαινόταν αρχικά για τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός ο οποίος επέστρεψε στη Λισαβόνα με πατερίτσες μετά τον αγώνα του Σαββάτου (8/11) με τη Σάντα Κλάρα για την πορτογαλική Primeira Liga, υποβλήθηκε σε συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις και σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι υπέστη μερική ρήξη του έσω πλάγιου συνδέσμου, που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για 1 με 1,5 μήνα.

Ο 25χρονος διεθνής φορ θα χάσει διάφορα παιχνίδια της Σπόρτινγκ συμπεριλαμβανομένου του αγώνα εναντίον της Μπενφικα στο Estadio da Luz, στις 5 Δεκεμβρίου και φυσικά τα δύο ματς της εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία και τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: A.A.