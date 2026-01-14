Συνεχίζεται το μπρα-ντε-φερ για το «χρυσό παπούτσι» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την κατάταξη στη «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα να παραμένει αμετάβλητη αυτήν την εβδομάδα.

Χάρι Κέιν και ο Ερλινγκ Χάαλαντ συνεχίζουν να μοιράζονται την κορυφή του σχετικού πίνακα, έχοντας ο καθένας από 20 γκολ με τις Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Σίτι, αντίστοιχα.

Την τρίτη θέση με 18 γκολ έκαστος, «μοιράζονται» ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα και ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στην ιδιαίτερα τιμητική πέμπτη θέση, βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έχει πετύχει 17 γκολ με την φανέλα της Μπενφίκα.

Από εκει και πέρα ο γκολεαδόρ του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, οποίος εντυπωσιάζει με το Μαρόκο στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, φιγουράρει στην 8η θέση με 12 γκολ.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 20 γκολ σε 16 αγώνες

2. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 20 γκολ σε 21 αγώνες

3. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 18 αγώνες

4. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 18 γκολ σε 18 αγώνες

5. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 17 γκολ σε 17 αγώνες

6. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 16 γκολ σε 21 αγώνες

7. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 15 γκολ σε 17 αγώνες

8. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο) 12 γκολ σε 14 αγώνες

9. Σάμου Αγκεχόουα (21/Πόρτο/Ισπανία) 12 γκολ σε 16 αγώνες

10. Χεσούς Ντίας (27/Νασιονάλ/Βενεζουέλα) 12 γκολ σε 17 αγώνες