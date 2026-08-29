Κρύος ιδρώτας λούζει το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια κόντρα στο Αμβούργο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Όλε Μπουκ και τον Νίκο Κόβατς να μην μπορούν να κρύψουν την ανησυχία τους για χιαστό.

Από παραδεισένιο σε εφιαλτικό εξελίχθηκε το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Bundesliga, με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό να σκοράρει το πρώτο του γκολ στο 28ο λεπτό του αγώνα για να διπλασιάσει τα τέρματα των Βεστφαλών, κάνοντας μυθικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο παρέα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που δημιούργησε το πρώτο γκολ.

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