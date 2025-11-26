Ο Τόμας Φρανκ τόνισε πως παραμένει αφοσιωμένος στο μακροπρόθεσμο πλάνο αναδόμησης της Τότεναμ, παρά τη βαριά ήττα με 4-1 από την Άρσεναλ στην Premier League, την στιγμή που οι «σπερς» προετοιμάζονται για τον αποψινό (26/11, 22:00, COSMOTE SPORT 7 HD) εκτός έδρας τον αγώνα του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Τότεναμ ηττήθηκε καθαρά στο ντέρμπι του Λονδίνου, με τον Εμπερέτσι Έζε να σημειώνει χατ-τρικ για την Άρσεναλ την Κυριακή. Η ομάδα του Φρανκ έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία πέντε ματς πρωταθλήματος, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς τον Δανό τεχνικό, ο οποίος ανέλαβε τον Ιούνιο μετά την απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Με πέντε νίκες σε 12 αγωνιστικές, η Τότεναμ βρίσκεται στην ένατη θέση με 18 βαθμούς, 11 λιγότερους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Παρ’ όλα αυτά, ο Φρανκ δήλωσε βέβαιος ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αλλάξει την πορεία του συλλόγου.

«Ένα πράγμα για το οποίο είμαι χίλια τοις εκατό σίγουρος είναι πως ξέρω πώς να κτίσω μια ομάδα και έναν σύλλογο. Θα το κάνουμε», είπε στους δημοσιογράφους στο Παρίσι την Τρίτη και πρόσθεσε: «Μέρος αυτής της δουλειάς είναι να αντιμετωπίζεις προκλήσεις. Να διαχειρίζεσαι τα πισωγυρίσματα, να μαθαίνεις από αυτά και να προχωράς».

Ο Φρανκ, ο πέμπτος προπονητής της Τότεναμ μέσα σε έξι χρόνια, έστρεψε πλέον την προσοχή του στη νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του μπορεί να αντιδράσει δυναμικά.

«Τώρα θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης εκτός έδρας», πρόσθεσε ο 52χρονος. «Είναι μια ωραία πρόκληση, για την οποία είμαστε απόλυτα έτοιμοι, και είμαι πεπεισμένος ότι θα επανέλθουμε με μια καλή εμφάνιση».