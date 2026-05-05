Η Μάντσεστερ Σίτι έπαιξε με τη φωτιά και τελικά κάηκε εν μέρει… Στο ματς που ολοκλήρωσε την 35η αγωνιστική στην Premier League πέταξε δύο βαθμούς μετά το 3-3 με την Έβερτον στο «Hill Dickinson Stadium», ωστόσο κατάφερε να σώσει στις καθυστερήσεις τον ένα βαθμό.

Πάντως, το αποτέλεσμα που μπορεί να της κοστίσει τον τίτλο στη μάχη που δίνει με την Άρσεναλ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έλεγξε το παιχνίδι, βρήκε το γκολ που ζητούσε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με τον Ντοκού (43′), όμως από εκεί και πέρα σταμάτησε να παίζει. Η Έβερτον «χτύπησε» αλύπητα τη Σίτι στις αντεπιθέσεις και πέτυχε τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά με τους Μπάρι (68′, 81′) και Ο’Μπράιαν (73′).

Οι «πολίτες» μείωσαν με τον Χάαλαντ στο 83′ σε 3-2 και στο 90’+7 κατάφεραν να «κλέψουν» τον ένα βαθμό με άλλο ένα γκολ του Ντοκού. Η Σίτι έμεινε πλέον στο -5 από τους «κανονιέρηδες», έχοντας έναν αγώνα λιγότερο.

Η 35η αγωνιστική:

Λιντς-Μπέρνλι 3-1 (8′ Σταχ, 52′ Οκαφόρ, 56′ Κάλβερτ-Λιούιν – 71′ Τσαουνά)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0 (15′ αυτ. Μαυροπάνος, 52′ Τιάγκο, 83′ Ντάμσγκααρντ)

Νιούκαστλ-Μπράιτον 3-1 (12′ Οσούλα, 24′ Μπερν, 90’+ Μπαρνς-61′ Χίσελγουντ)

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1 (54′ Μπουένο-17′ Μουκιέλε)

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0 (9΄, 45+4΄ Γκιόκερες, 40΄ Σάκα)

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (10′ αυτ. Λέρμα, 30′ Κρουπί, 77′ Ράγιαν)

Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ 3-2 (6′ Κούνια, 14′ Σέσκο, 77′ Μέινο – 47′ Σομποσλάι, 56′ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2 (90+6΄ Μπουέντια – 12΄ Γκάλαχερ, 25΄ Ρισάρλισον)

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3 (90’+3′ Ζοάο Πέδρο – 2′, 52′ Αβονίγι, 18′ πέν. Ιγκόρ Ζεσούς)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι 3-3 (68′, 81′ Μπάρι, 73′ Ο’Μπράιαν – 43′, 90’+7′ Ντοκού, 83′ Χάαλαντ)

Βαθμολογία (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 – Champions League

Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. – Champions League

Μάντσεστερ Γ. 64

Λίβερπουλ 58

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 52

Μπρέντφορντ 51

Μπράιτον 50

Τσέλσι 48

Έβερτον 48

Φούλαμ 48

Σάντερλαντ 47

Νιούκαστλ 45

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Λιντς 43

Νότιγχαμ Φόρεστ 42

Τότεναμ 37

——————–

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 – Υποβιβάστηκε

Γουλβς 18 – Υποβιβάστηκε