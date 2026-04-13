Σε διάψευση των σεναρίων που τον θέλουν να έχει συμφωνήσει να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας προχώρησε ο Αντόνιο Κόντε.

Ο προπονητής της Νάπολι ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύουν τα όσα ακούγονται για τον ίδιο και τη «σκουάντρα ατζούρα», σπεύδοντας να επισημάνει ότι παραμένει προσηλωμένος στη δουλειά του στους «παρτενοπέι».

«Δεν έχω συμφωνήσει με καμία πρόταση. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τη Νάπολι και μετά το τέλος της σεζόν θα μιλήσω με τον πρόεδρο του συλλόγου», υπογράμμισε ο έμπειρος τεχνικός μετά την ισοπαλία (1-1) της ομάδας του στην έδρα της Πάρμα.