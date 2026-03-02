Η Μαρσέιγ με… επική ανατροπή και την «υπογραφή» του Ομπαμεγιάνγκ στο 90+1΄ πήρε τη νίκη με 3-2 επί της Λιόν μέσα στο Βελοντρόμ, στον αγώνα με τον οποίο «έπεσε η αυλαία» της 24ης αγωνιστικής της Ligue 1 και μείωσε στους 2 βαθμούς τη μεταξύ τους απόσταση. Μάλιστα, οι Μασσαλοί επέστρεψαν δύο φορές στο ματς και τελικά πήραν μία σημαντική νίκη στη «μάχη» της 3ης θέσης.

Στο 3ο λεπτό, ο Τολισό άνοιξε το σκορ για τη Λιόν, με τους παίκτες του Χαμπίμπ Μπέιγ πάντως να έχουν ευκαιρίες και να δείχνουν ικανοί ν’ αντιδράσουν. Και στο 52′, ο Παϊσάο με εξαιρετικό τελείωμα έξω από την περιοχή ισοφάρισε. Στο 76′, η Λιόν βρήκε δίχτυα με σκόρερ τον Χίμπερτ. Για να σημειώσει δύο γκολ π Ομπαμεγιάνγκ! Ο Γκαμπονέζος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 81ο και το 91ο λεπτό, για το 3-2 της Μαρσέιγ.

Ο Νέιθαν Ενγκόι, στο 90+4′ λύτρωσε τη Λιλ, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ της εντός έδρας αναμέτρησής της με τη Ναντ (1-0). Οι «λιλουά» ισοβαθμούν με Ρεν και Μαρσέιγ, με 40 βαθμούς, αλλά οι Μασσαλοί έχουν αγώνα λιγότερο, καθώς απόψε (21:45) υποδέχονται τη 3η στον βαθμολογικό πίνακα με 45 βαθμούς Λιόν.

Με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας συμβιβάστηκε η Λοριάν, μετά το 2-2, απέναντι στην Οσέρ. Αν και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας η Οσέρ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, αφού προηγήθηκε με 1-0 με γκολ του Σεναγιά στο 1ο λεπτό, αλλά και με 2-1 από τον Κασιμίρ στο 24ο λεπτό. Τα χειρότερα απέτρεψε για τη Λοριάν ο Μπάμπα Ντιενγκ με δύο γκολ, στο 19΄ και στο 29΄.

Αν και με 10 παίκτες από το 22ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Ντάουντα Γκιντό με κόκκινη κάρτα, η Μπρεστ «δραπέτευσε» με το «διπλό» (1-0) από την έδρα της Μετς, με σκόρερ τον Αζόρκ στο 69΄.

Νωρίτερα την Κυριακή (1/3) βαθμολογική ανάσα πήρε η Παρί χάρη στην εντός έδρας νίκη της με 1-0 επί της Νις. Ο Μαρσαλ Μουνέτσι, στο 27ο λεπτό σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης χαρίζοντας τους 3 βαθμούς στους Παριζιάνους. Η Παρί βρίσκεται πλέον πάνω από τη Νις στον βαθμολογικό πίνακα με +1 βαθμό.

Η 24η αγωνιστική:

Παρασκευή 27/2

Στρασβούργο-Λανς 1-1 (18′ Πανικέλι – 62′ Σανγκαρέ)

Σάββατο 28/2

Ρεν-Τουλούζ 1-0 (27′ Νόρντιν)

Μονακό-Ανζέ 2-0 (57′ Μπάλογκαν, 62′ Αντίγκρα)

Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 (37′ Μπαρκολά)

Κυριακή 1/3

Παρί-Νις 1-0 (26′ Μουνέτσι)

Λιλ-Ναντ 1-0 (90+4′ Ενγκόι)

Λοριάν -Οσέρ 2-2 (19′, 29′ Ντιένγκ – 1′ Σενάγια, 24′ Κασιμίρ)

Μετς-Μπρεστ 0-1 (69′ Αγιόρκ)

Μαρσέιγ-Λιόν 3-2 (52′ Παϊσάο, 81′, 90+1′ Ομπαμεγιάνγκ – 3′ Τολισό, 76′ Χίμπερτ)

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 57

Λανς 53

Λιόν 45

Μαρσέιγ 43

Ρεν 40

Λιλ 40

Μονακό 37

Στρασμπούρ 35

Λοριάν 33

Μπρεστ 33

Τουλούζ 30

Ανζέ 29

Χάβρη 26

Παρί FC 25

Νις 24

Οσέρ 18

Ναντ 17

Μετς 13