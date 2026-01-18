Είκοσι δύο λεπτά χρειάστηκε η Μαρσέιγ για να περάσει ένα ήσυχο βράδυ στο «Ρεϊμόντ Κοπά», όπου επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Ανζέ με 5-2, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Από το 19′ έως το 40′ η ομάδα του Ντε Τσέρμπι είχε σκοράρει τέσσερις φορές, γεγονός που όπως γίνεται αντιληπτό έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα της Μασσαλίας να «κατεβάσει ταχύτητα» στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνει συντήρηση δυνάμεων ενόψει του «τελικού» που ακολουθεί με τη Λίβερπουλ στο «Βελοντρόμ» (21/1) για την προτελευταία… στροφή της League Phase του Champions League.

«Πάρτι» έκανε η Τουλούζ στην έδρα της απέναντι στη Νις, την οποία διέλυσε με 5-1 στο τέταρτο χρονικά ματς της 18ης αγωνιστικής της Ligue 1. Με τα δύο γκολ του 20χρονου Αργεντινού επιθετικού, Σαντιάγο Ιντάλγκο – σκόραραν και οι Μαγκρί, Κάσερες και Βινιόλο – οι γηπεδούχοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα απέναντι στο κλαμπ της γαλλικής Ριβιέρας, που το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 2-1 με τον Γουαχί.

Όπως τελείωσε τον πρώτο γύρο η Λανς, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο: Στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.

Η παραμονή της Παρί Σεν Ζερμέν στο «ρετιρέ», μετά το χθεσινοβραδινό 3-0 επί της Λιλ, αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς με το γκολ του Γουέσλι Σαΐντ στο 65′ η ομάδα του Πιερ Σαζ ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση, όπου και θα παραμείνει άσχετα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής (αυλαία του Β’ γύρου).

Η 18η αγωνιστική:

Μονακό-Λοριάν 1-3 (76′ Φάτι – 68′ Ντιένγκ, 85′ Μακενγκό, 87′ Καρίμ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λιλ 3-0 (13′, 64′ Ντεμπελέ, 90΄+3′ Μπαρκολά)

Λανς-Οσέρ 1-0 (65′ Σαΐντ)

Τουλούζ-Νις 5-1 (7′,55′ Ιντάλγκο, 45′ Μαγκρί, 4′ Κάσερες, 80′ Βινιόλο – 49′ Γουαχί)

Ανζέ-Μαρσέιγ 2-5 (45’+2 Σμπαΐ, 90’+2 Αλεβινά – 19′ Γκουϊρί, 24′ Γκρίνγουντ, 34′ Τραορέ, 40′ Γουεά, 88′ Παϊσάο)

Στρασμπούρ-Μετς 18/01

Ναντ-Παρί FC 18/01

Ρεν-Χάβρη 18/01

Λιόν-Μπρεστ 18/01

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Λανς 43 -18αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 42 -18αγ.

Μαρσέιγ 35 -18αγ.

Λιλ 32 -18αγ.

Ρεν 30

Λιόν 30

Τουλούζ 26 -18αγ.

Στρασμπούρ 24

Μονακό 23 -18αγ.

Ανζέ 22 -18αγ.

Μπρεστ 22

Λοριάν 22 -18αγ.

Χάβρη 18

Νις 18 -18αγ.

Παρί FC 16

Ναντ 14

Οσέρ 12

Μετς 12