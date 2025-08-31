Με έξι γκολ «φιλοδώρησε» η Παρί Σεν Ζερμέν την Τουλούζ, στο επιβλητικό εκτός έδρας 6-3 των πρωταθλητών Ευρώπης. Στο τέλος του αγώνα μπόρεσαν να «μαζέψουν» το σκορ οι γηπεδούχοι απέναντι στην αρμάδα του Λουίς Ενρίκε που είχε σε εκπληκτική κατάσταση τον Ζοάο Νέβες ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ.
Γενικά «έβρεξε» γκολ στους αγώνες του Σαββάτου (30/8), αφού λίγο νωρίτερα σημειώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα σκορ στα χρονικά της Ligue 1 στο «Ντου Μουστουάρ», όπου η φιλοξενούμενη Λιλ μέσα σε ένα ημίχρονο έκανε «πάρτι» στην άμυνα της Λοριάν και με το «διαστημικό» 7-1 έστειλε το μήνυμά της προς πάσα κατεύθυνση. Κι ένας από αυτούς που το έλαβαν είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συναντηθεί με τη Λιλ στη League Phase του Europa League.
Μετά από ένα… στείρο πρώτο 45λεπτο, οι «λιλουά» ό,τι κι αν έκαναν στο δεύτερο είχε αίσιο τέλος. Σκόραραν 7 φορές (από δύο οι Ιγκαμάνε και Πάρντο και διατήρησαν το αήττητο μετά από 3 αγωνιστικές (2 νίκες, μία ισοπαλία).
Η 3η αγωνιστική:
Λανς-Μπρεστ 3-1 (60′ πέν. Τοβέν, 78′ Γκιλαβονκί, 90’+2 Τομασόν – 24′ Μπαλντέ)
Λοριάν-Λιλ 1-7 (64′ Τοσίν – 46′ Περό, 53′,77′ Πάρντο, 81′,90’+3 Ιγκαμάνε, 87′ Χάραλντσον, 90’+5 Σαράουϊ )
Ναντ-Οσέρ 1-0 (8′ Μοχάμεντ)
Τουλούζ-Παρί ΣΖ 3-6 (37΄ Κρέσγουελ, 89΄ Γκποό, 90+1΄ Βόσα – 7΄,14΄,78΄ Νέβες, 31΄πεν., 51΄πεν. Ντεμπελέ, 9΄ Μπαρκολά)
Ανζέ-Ρεν 31/8
Μονακό-Στρασμπούρ 31/8
Παρί FC-Μετς 31/8
Χάβρη-Νις 31/8
Λιόν-Μαρσέιγ 31/8
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 9 -3αγ.
Λιλ 7 -3αγ.
Λιόν 6
Τουλούζ 6 -3αγ.
Στρασμπούρ 6
Λανς 6 -3αγ.
Μαρσέιγ 3
Μονακό 3
Νις 3
Ανζέ 3
Ναντ 3 -3αγ.
Οσέρ 3 -3αγ.
Λοριάν 3 -3αγ
Ρεν 3
Μπρεστ 1 -3αγ.
Χάβρη 0
Παρί FC 0
Μετς 0