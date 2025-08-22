Η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά τη δύσκολη νίκη (1-0) στη Νάντ απέναντι στα «καναρίνια» στην πρεμιέρα, ζορίστηκε ξανά και εναντίον της Ανζέ στο Παρίσι. Αποτέλεσμα και σκορ πανομοιότυπα: 1-0 κι έτσι οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν τους 6 βαθμούς έχοντας πετύχει μόλις δύο γκολ στην εκκίνηση της Ligue 1. Όπως και στην πρεμιέρα, έτσι και απόψε, η Παρί σκόραρε στο β΄ ημίχρονο με τον Φαμπιάν Ρουίθ.
Η 2η αγωνιστική:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 1-0 (50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ)
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μαρσέιγ- Παρί FC
Νις-Οσέρ
Λιόν-Μετς
Κυριακή 24 Αυγούστου
Λοριάν-Ρεν
Τουλούζ- Μπρεστ
Στρασμπούρ-Ναντ
Χάβρη-Λανς
Λιλ-Μονακό
Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1. Παρί Σεν Ζερμέν 6 -2αγ.
2. Μονακό 3
3. Οσέρ 3
4. Ανζέ 3 -2αγ.
5. Λιόν 3
6. Ρεν 3
7. Στρασμπούρ 3
8. Τουλούζ 3
9. Λιλ 1
10. Μπρεστ 1
11. Λοριάν 0
12. Μετς 0
13. Ναντ 0
14. Νις 0
15. Μαρσέιγ 0
16. Παρί FC 0
17. Λανς 0
18. Χάβρη 0