Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν αφήνει με τίποτα την κορυφή της Ligue 1. Νίκησε… επαγγελματικά και την Χάβρη στο «Παρκ ντε Πρενς» με το «καθαρό» 3-0, διατηρήθηκε μόνη στο «ρετιρέ» και, πλέον, το μυαλό του Λουίς Ενρίκε και των παικτών του στρέφεται στο δύσκολο εντός έδρας ματς που ακολουθεί στο Champions League, το βράδυ της προσεχούς Τετάρτης (26/11), με την Τότεναμ.

Παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, η Ρεν συνέτριψε με 4-1 τη Μονακό, η οποία «κατέρρευσε» μετά την αποβολή του Ζακάρια στο 66ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι μπήκαν για τα καλά στη μάχη των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, αφήνοντας πίσω το κακό ξεκίνημα της σεζόν.

Με το γκολ του 20χρονου κεντρικού αμυντικού της, Ισμαελ Γκανιού (69′), η Λανς λύγισε την αντίσταση της Στρασμπούρ και πήρε τη νίκη στο ντέρμπι με 1-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1.

Με τους τρεις αυτούς βαθμούς οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την καλύτερη σεζόν τους τα τελευταία χρόνια. Να σημειωθεί πως η ομάδα του Στρασβούργου έμεινε με δέκα παίκτες στο 77ο λεπτό, λόγω αποβολής του Αργεντινού αριστερού μπακ, Βαλεντίν Μπάρκο.

Η 12η αγωνιστική:

Νις-Μαρσέιγ 1-5 (63′ Τσο – 11′ Ομπαμεγιάνγκ, 33′, 53′ Γκρίνγουντ, 58′ Γουεά, 74′ Παϊσάο)

Λανς-Στρασμπούρ 1-0 (69′ Γκανιού)

Ρεν-Μονακό 4-1 (20′ Μπουτλάλ, 48′ Καμαρά, 73′ Εμπολό, 83′ πέν. Μπλα – 90’+5 Μπίερετ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Χάβρη 3-0 (29′ Λι Κανγκ, 65′ Νέβες, 87′ Μπαρκολά)

Οσέρ-Λιόν 23/11

Τουλούζ-Ανζέ 23/11

Μπρεστ-Μετς 23/11

Ναντ-Λοριάν 23/11

Λιλ-Παρί FC 23/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 30 -13αγ.

Μαρσέιγ 28 -13αγ.

Λανς 28 -13αγ.

Στρασμπούρ 22 -13αγ.

Ρεν 21 -13αγ.

Μονακό 20 -13αγ.

Λιλ 20

Λιόν 20

Νις 17 -13αγ.

Τουλούζ 16

Παρί FC 14

Χάβρη 14 -13αγ.

Ανζέ 13

Μετς 11

Μπρεστ 10

Ναντ 10

Λοριάν 10

Οσέρ 7