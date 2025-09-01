Αγωνίστηκε με δέκα ποδοσφαιριστές και άντεξε ακριβώς για μία ώρα η Μαρσέιγ στο «Γκρουπάμα», πριν υποκύψει στη Λιόν.
Οι γηπεδούχοι του Πάολο Φονσέκα επικράτησαν 1-0 με αυτογκόλ του Μπαλέρντι στο 88΄ κι ενώ η ομάδα της Μασαλίας είχε μείνει με 10 παίκτες από το 29΄ λόγω αποβολής του Ίγκαν-Ράιλι με απευθείας κόκκινη.
Με σκόρερ τον Μιναμίνο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μονακό νίκησε 3-2 τη Στρασμπούρ στο «Λουϊ ΙΙ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 στις αρχές το β΄ ημιχρόνου, όμως η νεανική Στρασμπούρ που παρέταξε ενδεκάδα με μ.ο. ηλικία 20,5 έτη (!, ισοφάρισε με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά μεταξύ 73΄ και 76΄. Ο Ιάπωνας διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τη δεύτερη νίκη της Μονακό.
Ιστορική σημασία έχει η 31η Αυγούστου 2025 για την Παρι FC. Η νεοφώτιστη ομάδα που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία μετά από 46 χρόνια, πέτυχε την πρώτη της νίκη με 3-2 επί της Μετς στο «Ζαν Μπουέν» της γαλλικής πρωτεύουσας.
Η 3η αγωνιστική:
Λανς-Μπρεστ 3-1 (60′ πέν. Τοβέν, 78′ Γκιλαβονκί, 90’+2 Τομασόν – 24′ Μπαλντέ)
Λοριάν-Λιλ 1-7 (64′ Τοσίν – 46′ Περό, 53′,77′ Πάρντο, 81′,90’+3 Ιγκαμάνε, 87′ Χάραλντσον, 90’+5 Σαράουϊ)
Ναντ-Οσέρ 1-0 (8΄ Μοχάμεντ)
Τουλούζ-Παρί ΣΖ 3-6 (37΄ Κρέσγουελ, 89΄ Γκποό, 90+1΄ Βόσα – 7΄,14΄,78΄ Νέβες, 31΄πεν., 51΄πεν. Ντεμπελέ, 9΄ Μπαρκολά)
Ανζέ-Ρεν 1-1 (51′ Πετέρ – 21′ Λεπόλ)
Μονακό-Στρασμπούρ 3-2 (6΄ Ακλιούς, 48΄ Μπαλογκούν, 90+6΄ Μιναμίνο – 73΄ Μπάκουα, 76΄πεν. Πανικέλι)
Παρί FC-Μετς 3-2 (45+3΄πεν.,52΄ Κεμπάλ, 67΄ Σιμόν – 22΄ Σανέ, 54΄ Τραορέ)
Χάβρη-Νις 3-1 (13΄ Ντουκουρέ, 61΄ Ντιαγέ, 90+5΄ Σουαμαρέ – 52΄ Οπόνγκ)
Λιόν-Μαρσέιγ 1-0 (88΄αυτ. Μπαλέρντι)
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 9
Λιόν 9
Λιλ 7
Μονακό 6
Στρασμπούρ 6
Τουλούζ 6
Λανς 6
Ανζέρ 4
Ρεν 4
Μαρσέιγ 3
Νις 3
Ναντ 3
Οσέρ 3
Λοριάν 3
Χάβρη 3
Παρί FC 3
Μπρεστ 1
Μετς 0