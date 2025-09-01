Αγωνίστηκε με δέκα ποδοσφαιριστές και άντεξε ακριβώς για μία ώρα η Μαρσέιγ στο «Γκρουπάμα», πριν υποκύψει στη Λιόν.

Οι γηπεδούχοι του Πάολο Φονσέκα επικράτησαν 1-0 με αυτογκόλ του Μπαλέρντι στο 88΄ κι ενώ η ομάδα της Μασαλίας είχε μείνει με 10 παίκτες από το 29΄ λόγω αποβολής του Ίγκαν-Ράιλι με απευθείας κόκκινη.

Με σκόρερ τον Μιναμίνο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μονακό νίκησε 3-2 τη Στρασμπούρ στο «Λουϊ ΙΙ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 2-0 στις αρχές το β΄ ημιχρόνου, όμως η νεανική Στρασμπούρ που παρέταξε ενδεκάδα με μ.ο. ηλικία 20,5 έτη (!, ισοφάρισε με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά μεταξύ 73΄ και 76΄. Ο Ιάπωνας διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τη δεύτερη νίκη της Μονακό.

Ιστορική σημασία έχει η 31η Αυγούστου 2025 για την Παρι FC. Η νεοφώτιστη ομάδα που επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία μετά από 46 χρόνια, πέτυχε την πρώτη της νίκη με 3-2 επί της Μετς στο «Ζαν Μπουέν» της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η 3η αγωνιστική:

Λανς-Μπρεστ 3-1 (60′ πέν. Τοβέν, 78′ Γκιλαβονκί, 90’+2 Τομασόν – 24′ Μπαλντέ)

Λοριάν-Λιλ 1-7 (64′ Τοσίν – 46′ Περό, 53′,77′ Πάρντο, 81′,90’+3 Ιγκαμάνε, 87′ Χάραλντσον, 90’+5 Σαράουϊ)

Ναντ-Οσέρ 1-0 (8΄ Μοχάμεντ)

Τουλούζ-Παρί ΣΖ 3-6 (37΄ Κρέσγουελ, 89΄ Γκποό, 90+1΄ Βόσα – 7΄,14΄,78΄ Νέβες, 31΄πεν., 51΄πεν. Ντεμπελέ, 9΄ Μπαρκολά)

Ανζέ-Ρεν 1-1 (51′ Πετέρ – 21′ Λεπόλ)

Μονακό-Στρασμπούρ 3-2 (6΄ Ακλιούς, 48΄ Μπαλογκούν, 90+6΄ Μιναμίνο – 73΄ Μπάκουα, 76΄πεν. Πανικέλι)

Παρί FC-Μετς 3-2 (45+3΄πεν.,52΄ Κεμπάλ, 67΄ Σιμόν – 22΄ Σανέ, 54΄ Τραορέ)

Χάβρη-Νις 3-1 (13΄ Ντουκουρέ, 61΄ Ντιαγέ, 90+5΄ Σουαμαρέ – 52΄ Οπόνγκ)

Λιόν-Μαρσέιγ 1-0 (88΄αυτ. Μπαλέρντι)

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 9

Λιόν 9

Λιλ 7

Μονακό 6

Στρασμπούρ 6

Τουλούζ 6

Λανς 6

Ανζέρ 4

Ρεν 4

Μαρσέιγ 3

Νις 3

Ναντ 3

Οσέρ 3

Λοριάν 3

Χάβρη 3

Παρί FC 3

Μπρεστ 1

Μετς 0