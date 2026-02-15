Άνετη νίκη πήρε η Λιόν στο «Γκρουπάμα» επικρατώντας με 2-0 της Νις. Το έργο της διευκολύνθηκε όταν ο αρχηγός Κορεντέν Τολισό άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στη συνέχεια ο νεαρός Δανός Νόα Νάρτεϊ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο μέσο του β΄ ημιχρόνου.
Η 22η αγωνιστική:
Ρεν-Παρί Σεν Ζερμέν 3-1 (34′ Ταμάρι, 69′ Λεπόλ, 81′ Εμπολό – 72′ Ντεμπελέ)
Μονακό-Ναντ 3-1 (25′,28′ Αντιγκρά, 30′ Ζακάρια – 45’+1 Σεντόνζ)
Μαρσέιγ-Στρασμπούρ 2-2 (14′ Γκρίνγουντ, 47′ Γκουιρί – 74′ Νανασί, 90’+6 πέν. Πανιτσέλι)
Λιλ-Μπρεστ 1-1 (71′ Περίν – 58′ Λαμπό Λασκαρί)
Παρί FC-Λανς 0-5 (24′, 38′ Σαΐντ, 58’πέν. Τοβέν, 90′, 90’+5 Φοφανά)
Χάβρη-Τουλούζ 2-1 (43΄, 53΄ Σουμαρέ – +45΄ Σιντιμπέ)
Λοριάν-Ανζέ 2-0 (9΄ Παζί, 58΄ Μακενγκό)
Μετζ-Οσέρ 1-3 (90΄+4΄ Μπαλά – 4΄ αυτ. Σανέ, 76΄ Σιναγιόκο, 89΄ Ντανοϊ)
Λιόν-Νις 2-0 (45+1΄ Τολισό, 64΄ Νάρτει)
Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)
Λανς 52
Παρί Σεν Ζερμέν 51
Λιόν 45
Μαρσέιγ 40
Ρεν 34
Λιλ 34
Στρασμπούρ 31
Μονακό 31
Λοριάν 31
Τουλούζ 30
Ανζέ 29
Μπρεστ 27
Χάβρη 26
Νις 23
Παρί FC 22
Οσέρ 17
Ναντ 14
Μετς 13