Ο Γάλλος μέσος Μανού Κονέ τέθηκε εκτός αποστολής της Εθνικής και δεν θα αντικατασταθεί, όπως έγινε γνωστό.

Ο μέσος, τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό την Πέμπτη (19/3), κι αποχώρησε μόλις στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης του Europa League ανάμεσα στη Ρόμα, την ομάδα του, και την Μπολόνια (3-4), με αποτέλεσμα να μην ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία την Πέμπτη 26 Μαρτίου, και την Κολομβία την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Την Κυριακή (22/3) ο κεντρικός αμυντικός Γουίλιαμ Σαλιμπά, που αντιμετώπισε πρόβλημα στον αστράγαλο, τέθηκε επίσης εκτός, και αντικαταστάθηκε από τον Μαξάνς Λακρουά, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά.