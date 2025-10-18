Τέσσερα 24ωρα πριν από την επικίνδυνη έξοδο στο Λεβερκούζεν, όπου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μπάγερ, η Παρί Σεν Ζερμέν «γκέλαρε» μέσα στο «Παρκ ντε Πρενς».
Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι (2 γκολ), Μορέιρα (γκολ και ασίστ) απέσπασε ισοπαλία με σκορ 3-3 στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο αποψινή της αντίπαλο.
Η Στρασμπούρ επιβεβαίωσε τη δυναμική της στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετατρέποντας το εις βάρος της 1-0 σε 3-1, αλλά οι Παριζιάνοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3
(6′ Μπαρκολά, 56′ πέν. Ράμος, 79′ Μαγιουλού – 26′,49′ Πανιτσέλι, 41′ Μορέιρα)
Νις-Λιόν 18/10
Ανζέ-Μονακό 18/10
Μαρσέιγ-Χάβρη 18/10
Λανς-Παρί FC 19/10
Τουλούζ-Μετζ 19/10
Ρεν-Οσέρ 19/10
Λοριάν-Μπρεστ 19/10
Ναντ-Λιλ 19/10
Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 17 -8αγ.
Στρασμπούρ 16 -8αγ.
Μαρσέιγ 15
Λιόν 15
Μονακό 13
Λανς 13
Λιλ 11
Παρί FC 10
Τουλούζ 10
Ρεν 10
Μπρεστ 8
Νις 8
Λοριάν 7
Χάβρη 6
Ναντ 6
Οσέρ 6
Ανζέ 5
Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ