Τέσσερα 24ωρα πριν από την επικίνδυνη έξοδο στο Λεβερκούζεν, όπου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μπάγερ, η Παρί Σεν Ζερμέν «γκέλαρε» μέσα στο «Παρκ ντε Πρενς».

Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι (2 γκολ), Μορέιρα (γκολ και ασίστ) απέσπασε ισοπαλία με σκορ 3-3 στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο αποψινή της αντίπαλο.

Η Στρασμπούρ επιβεβαίωσε τη δυναμική της στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετατρέποντας το εις βάρος της 1-0 σε 3-1, αλλά οι Παριζιάνοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Παρί ΣΖ-Στρασμπούρ 3-3

(6′ Μπαρκολά, 56′ πέν. Ράμος, 79′ Μαγιουλού – 26′,49′ Πανιτσέλι, 41′ Μορέιρα)

Νις-Λιόν 18/10

Ανζέ-Μονακό 18/10

Μαρσέιγ-Χάβρη 18/10

Λανς-Παρί FC 19/10

Τουλούζ-Μετζ 19/10

Ρεν-Οσέρ 19/10

Λοριάν-Μπρεστ 19/10

Ναντ-Λιλ 19/10

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 17 -8αγ.

Στρασμπούρ 16 -8αγ.

Μαρσέιγ 15

Λιόν 15

Μονακό 13

Λανς 13

Λιλ 11

Παρί FC 10

Τουλούζ 10

Ρεν 10

Μπρεστ 8

Νις 8

Λοριάν 7

Χάβρη 6

Ναντ 6

Οσέρ 6

Ανζέ 5

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ