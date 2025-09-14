Η Μονακό έκανε το καθήκον της, πέρασε εκτός έδρας το εμπόδιο της Οσέρ (2-1) και πάει με τη ψυχολογία στα ύψη την προσεχή Πέμπτη (18/9) στο «Γιαν Μπρέιντελ» για την πρώτη «μάχη» της League Phase του Champions League με την Κλαμπ Μπριζ.

Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Γάλλος Ζορζ Ιλενικενά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 78′ κι ένα λεπτό πριν το 90′ «υπέγραψε» το «διπλό» της ομάδας του Πριγκιπάτου. Το σκορ της τρίτης νίκης των Μονεγάσκων στα πρώτα τέσσερα ματς της Ligue 1 είχε ανοίξει ο Μιναμίνο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η 4η αγωνιστική:

Μαρσέιγ-Λοριάν 4-0 (13΄πεν. Γκρίνγουντ, 20΄ Παβάρ, 33΄ Άνχελ Γκόμες, 90+3΄ Αγκέρ)

Νις-Ναντ 1-0 (56′ Μπογκα)

Οσέρ-Μονακό 1-2 (73′ αυτ. Σαλισού – 45’+2 Μιναμίνο, 89′ Ιλενικενά)

Λιλ-Τουλούζ 14/9

Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς 14/9

Στρασμπούρ-Χάβρη 14/9

Μετς-Ανζέρ 14/9

Μπρεστ-Παρί FC 14/9

Ρεν-Λιόν 14/9

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 9

Λιόν 9

Μονακό 7 -4αγ.

Λιλ 7

Νις 6 -4αγ.

Μαρσέιγ 6 -4αγ.

Στρασμπούρ 6

Τουλούζ 6

Λανς 6

Ανζέρ 4

Ρεν 4

Οσέρ 4 -4αγ.

Ναντ 3 -4αγ.

Λοριάν 3 -4αγ.

Χάβρη 3

Παρί FC 3

Μπρεστ 1

Μετς 0