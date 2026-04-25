Η «καταιγιστική» εμφάνιση της Μπρεστ στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με 3-0, βρήκε «απάντηση» στο δεύτερο μέρος απ’ τη Λανς, όμως η προσπάθεια των φιλοξενουμένων για μία… μυθική ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε και το τελικό 3-3, τους στέρησε άλλους δύο βαθμούς, «ψαλιδίζοντας» τις ελπίδες τους στη μάχη του τίτλου με την Παρί Σεν Ζερμέν.
Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής στη Ligue 1 οι Γκουίντο (7′), Τουσάρ (25′) και Εμπιμπέ (42′) έδωσαν… αέρα τριών τερμάτων στην Μπρεστ η οποία μετρούσε 4 σερί αγώνες χωρίς νίκη (μία ισοπαλία και 3 ήττες).
Η Λανς «επέστρεψε» στο δεύτερο μέρος και βρήκε δύο γκολ με τους Τοβέν και Σιμά σε διάστημα 5 λεπτών (60′-64′), με τον Σεν Μαξιμέν να «σώζει» εντέλει τον ένα βαθμό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η απόσταση απ’ την Παρί ωστόσο, έμεινε στο -3 με τους Παριζιάνους να έχουν κι ένα αγώνα λιγότερο και τα ματς λιγοστεύουν πλέον για να μπορέει να διεκδικήσει η Λανς το πρωτάθλημα.
Η 31η αγωνιστική:
Μπρεστ-Λανς 3-3 (7′ Γκουίντο, 25′ Τουσάρ, 42′ Εμπιμπέ – 60′ Τοβέν, 64′ Σιμά, 90’+4′ Σεν Μαξιμέν)
Λιόν-Οσέρ 25/04
Ανζέ-Παρί Σεν Ζερμέν 25/04
Τουλούζ-Μονακό 25/04
Λοριάν-Στρασμπούρ 26/04
Παρί FC-Λιλ 26/04
Ρεν-Ναντ 26/04
Χάβρη-Μετς 26/04
Μαρσέιγ-Νις 26/04
Βαθμολογία (σε 30 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 66 -29αγ.
Λανς 63
Λιλ 54
Λιόν 54
Ρεν 53
Μαρσέιγ 52
Μονακό 50
Στρασμπούρ 43 -29αγ.
Λοριάν 41
Παρί FC 38
Μπρεστ 38
Τουλούζ 37
Ανζέ 34
Χάβρη 30
Νις 29
Οσέρ 25
Ναντ 20
Μετζ 15