Η «καταιγιστική» εμφάνιση της Μπρεστ στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με 3-0, βρήκε «απάντηση» στο δεύτερο μέρος απ’ τη Λανς, όμως η προσπάθεια των φιλοξενουμένων για μία… μυθική ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε και το τελικό 3-3, τους στέρησε άλλους δύο βαθμούς, «ψαλιδίζοντας» τις ελπίδες τους στη μάχη του τίτλου με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 31ης αγωνιστικής στη Ligue 1 οι Γκουίντο (7′), Τουσάρ (25′) και Εμπιμπέ (42′) έδωσαν… αέρα τριών τερμάτων στην Μπρεστ η οποία μετρούσε 4 σερί αγώνες χωρίς νίκη (μία ισοπαλία και 3 ήττες).

Η Λανς «επέστρεψε» στο δεύτερο μέρος και βρήκε δύο γκολ με τους Τοβέν και Σιμά σε διάστημα 5 λεπτών (60′-64′), με τον Σεν Μαξιμέν να «σώζει» εντέλει τον ένα βαθμό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η απόσταση απ’ την Παρί ωστόσο, έμεινε στο -3 με τους Παριζιάνους να έχουν κι ένα αγώνα λιγότερο και τα ματς λιγοστεύουν πλέον για να μπορέει να διεκδικήσει η Λανς το πρωτάθλημα.

Η 31η αγωνιστική:

Μπρεστ-Λανς 3-3 (7′ Γκουίντο, 25′ Τουσάρ, 42′ Εμπιμπέ – 60′ Τοβέν, 64′ Σιμά, 90’+4′ Σεν Μαξιμέν)

Λιόν-Οσέρ 25/04

Ανζέ-Παρί Σεν Ζερμέν 25/04

Τουλούζ-Μονακό 25/04

Λοριάν-Στρασμπούρ 26/04

Παρί FC-Λιλ 26/04

Ρεν-Ναντ 26/04

Χάβρη-Μετς 26/04

Μαρσέιγ-Νις 26/04

Βαθμολογία (σε 30 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 66 -29αγ.

Λανς 63

Λιλ 54

Λιόν 54

Ρεν 53

Μαρσέιγ 52

Μονακό 50

Στρασμπούρ 43 -29αγ.

Λοριάν 41

Παρί FC 38

Μπρεστ 38

Τουλούζ 37

Ανζέ 34

Χάβρη 30

Νις 29

Οσέρ 25

Ναντ 20

Μετζ 15