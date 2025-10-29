Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος έγινε στο «Σεν Σιμφοριέν», όπου η ουραγός και χωρίς νίκη μέχρι σήμερα, Μετς, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη Ligue 1 επικρατώντας της δεύτερης, Λανς, με 2-0.

Η «χοντρή» αυτή γκέλα δεν επέτρεψε στη Λανς ν’ ανέβει στην κορυφή, την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν «πετούσε» δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν (1-1).

Πλέον, Λιόν και Μαρσέιγ εφόσον επικρατήσουν αργότερα επί των Ανζέ και Παρί FC θα «πιάσουν» τους «πρωτευουσιάνους» στο «ρετιρέ» και θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία μετά από 10 αγωνιστικές.

Η 10η αγωνιστική:

Χάβρη-Μπρέστ 1-0 (73′ Σανγκαντέ)

Λοριάν-Παρί ΣΖ 1-1 (51′ Ιγκόρ Σίλβα – 49′ Μέντες)

Μετς-Λανς 2-0 (85’πέν, 90΄+1 Ιάν)

Νις-Λιλ 2-0 (29′ πέν. Ντιοπ, 88′ Γιάνσον)

Μαρσέιγ-Ανζέ 22:05

Ναντ-Μονακό 22:05

Παρί FC-Λιόν 22:05

Στρασμπούρ-Οσέρ 22:05

Τουλούζ-Ρεν 22:05

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 21 -10αγ.

Λανς 19 -10αγ.

Μαρσέιγ 18

Λιόν 18

Νις 17 -10αγ.

Λιλ 17 -10αγ.

Μονακό 17

Στρασμπούρ 16

Τουλούζ 13

Χάβρη 12 -10αγ.

Ρεν 11

Παρί FC 10

Μπρεστ 9 -10αγ.

Ναντ 9

Ανζέ 9

Λοριάν 9 -10αγ.

Οσέρ 7

Μετς 5 -10αγ.