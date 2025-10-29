Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος έγινε στο «Σεν Σιμφοριέν», όπου η ουραγός και χωρίς νίκη μέχρι σήμερα, Μετς, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη Ligue 1 επικρατώντας της δεύτερης, Λανς, με 2-0.
Η «χοντρή» αυτή γκέλα δεν επέτρεψε στη Λανς ν’ ανέβει στην κορυφή, την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν «πετούσε» δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν (1-1).
Πλέον, Λιόν και Μαρσέιγ εφόσον επικρατήσουν αργότερα επί των Ανζέ και Παρί FC θα «πιάσουν» τους «πρωτευουσιάνους» στο «ρετιρέ» και θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία μετά από 10 αγωνιστικές.
Η 10η αγωνιστική:
Χάβρη-Μπρέστ 1-0 (73′ Σανγκαντέ)
Λοριάν-Παρί ΣΖ 1-1 (51′ Ιγκόρ Σίλβα – 49′ Μέντες)
Μετς-Λανς 2-0 (85’πέν, 90΄+1 Ιάν)
Νις-Λιλ 2-0 (29′ πέν. Ντιοπ, 88′ Γιάνσον)
Μαρσέιγ-Ανζέ 22:05
Ναντ-Μονακό 22:05
Παρί FC-Λιόν 22:05
Στρασμπούρ-Οσέρ 22:05
Τουλούζ-Ρεν 22:05
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 21 -10αγ.
Λανς 19 -10αγ.
Μαρσέιγ 18
Λιόν 18
Νις 17 -10αγ.
Λιλ 17 -10αγ.
Μονακό 17
Στρασμπούρ 16
Τουλούζ 13
Χάβρη 12 -10αγ.
Ρεν 11
Παρί FC 10
Μπρεστ 9 -10αγ.
Ναντ 9
Ανζέ 9
Λοριάν 9 -10αγ.
Οσέρ 7
Μετς 5 -10αγ.