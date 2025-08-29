Η αποβολή του Μαγέτσκι στο 55′ άλλαξε τα δεδομένα του εναρκτήριου αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Ligue 1, ανάμεσα στη Λανς και στην Μπρεστ.

Οι γηπεδούχοι που μέχρι τότε βρίσκονταν πίσω στο σκορ εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και κατάφεραν με ανατροπή σε κάτι περισσότερο από 30 λεπτά να φέρουν τα πάνω κάτω και να πανηγυρίσουν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα με 3-1.

Με ένα βαθμό έμεινε η Μπρεστ μετά από 3 ματς.

Η 3η αγωνιστική:

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Λανς-Μπρεστ 3-1 (60′ πέν. Τοβέν, 78′ Γκιλαβονκί, 90’+2 Τομασόν – 24′ Μπαλντέ)

Λοριάν-Λιλ 30/8

Ναντ-Οσέρ 30/8

Τουλούζ-Παρί ΣΖ 30/8

Ανζέ-Ρεν 31/8

Μονακό-Στρασμπούρ 31/8

Παρί FC-Μετς 31/8

Χάβρη-Νις 31/8

Λιόν-Μαρσέιγ 31/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Λιόν 6

Τουλούζ 6

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Στρασμπούρ 6

Λανς 6 -3αγ.

Λιλ 4

Λοριάν 3

Μαρσέιγ 3

Μονακό 3

Νις 3

Ανζέ 3

Οσέρ 3

Ρεν 3

Μπρεστ 1 -3αγ.

Ναντ 0

Χάβρη 0

Παρί FC 0

Μετς 0