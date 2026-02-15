Η Λανς είπε «merci» στη Ρεν, διέλυσε με 5-0 την Παρί FC εκτός έδρας και 12 αγωνιστικές πριν το φινάλε της Ligue 1 φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Γνωρίζοντας για την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν από το βράδυ της Παρασκευής η Λανς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με τα δύο γκολ του Σαΐντ στο πρώτο ημίχρονο και άλλα τόσο από τον Φοφανά στο φινάλε, πέρασε ένα ήσυχο βράδυ στο «Ζαν Μπουέν» του Παρισιού.

Πλέον, προηγείται με βραχεία κεφαλή της Παρί Σεν Ζερμέν και δείχνει αποφασισμένη να παλέψει με νύχια και δόντια μέχρι τέλους για να πάρει τα σκήπτρα από τους «πρωτευουσιάνους».

Η 22η αγωνιστική:

Ρεν-Παρί Σεν Ζερμέν 3-1 (34′ Ταμάρι, 69′ Λεπόλ, 81′ Εμπολό – 72′ Ντεμπελέ)

Μονακό-Ναντ 3-1 (25′,28′ Αντιγκρά, 30′ Ζακάρια – 45’+1 Σεντόνζ)

Μαρσέιγ-Στρασμπούρ 2-2 (14′ Γκρίνγουντ, 47′ Γκουϊρί – 74′ Νανασι, 90’+6 πέν. Πανιτσέλι)

Λιλ-Μπρεστ 1-1 (71′ Περίν – 58′ Λαμπό Λασκαρί)

Παρί FC-Λανς 0-5 (24′,38′ Σαΐντ, 58’πέν. Τοβέν, 90′, 90’+5 Φοφανά)

Χάβρη-Τουλούζ 15/2

Λοριάν-Ανζέ 15/2

Μετζ-Οσέρ 15/2

Λιόν-Νις 15/2

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Λανς 52 -22αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 51 -22αγ.

Λιόν 42

Μαρσέιγ 40 -22αγ.

Ρεν 34 -22αγ.

Λιλ 34 -22αγ.

Στρασμπούρ 31 -22αγ.

Μονακό 31 -22αγ.

Τουλούζ 30

Ανζέ 29

Λοριάν 28

Μπρεστ 27 -22αγ.

Νις 23

Χάβρη 23

Παρί FC 22 -22αγ.

Ναντ 14 -22αγ.

Οσέρ 14

Μετς 13