Ο πολύπειρος, Ολιβιέ Ζιρού, στα 38 του χρόνια εξακολουθεί να παραμένει ένας δεινός σκόρερ.

Το απέδειξε για πολλοστή φορά απόψε, στο ντέρμπι της Ligue 1, όταν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και να χαρίσει στη Λιλ την πρώτη εφετινή της νίκη στο πρωτάθλημα, με 1-0 επί της Μονακό, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής.

Ο Γάλλος στράικερ, είχε την ευκαιρία στο όγδοο λεπτό του επιπλέον χρόνου να πετύχει και δεύτερο γκολ, ωστόσο, το πέναλτι που εκτέλεσε έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Νωρίτερα, Τουλούζ και Στρασμπούρ προχώρησαν με το απόλυτο νικών στο ξεκίνημα της Ligue 1 (2Χ2), με την πρώτη να επικρατεί 2-0 της ουραγού Μετς και τη δεύτερη με 1-0 της Ναντ, που επίσης δεν έχει ακόμη βαθμό μετά από 2 αγωνιστικές.

Η Λανς «άνοιξε λογαριασμό» στο πρωτάθλημα με το «διπλό» στην έδρα της Χάβρης, ενώ νωρίτερα, σε «παράσταση για ένα ρόλο» μετέτρεψε η Λοριάν την αναμέτρηση με τη Ρεν, η οποία μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη με το 1-0 επί της Μαρσέιγ.

Αυτή την φορά, όμως, οι γηπεδούχοι της Λοριάν στους φιλοξενούμενους… να πάρουν ανάσα και με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα της Ligue 1 με το εμφατικό 4-0.

Η 2η αγωνιστική:

Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ 1-0 (50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ)

Μαρσέιγ- Παρί FC 5-2 (18΄πεν. Γκρίνγουντ, 24΄,73΄ Ομπαμεγιάνγκ, 81΄ Χόιμπιεργκ, 90+6΄ Βαζ – 28΄ Κεμπάλ, 58΄ Σίμον)

Νις-Οσέρ 3-1 (3΄ Μπογκά, 24΄αυτ. Ακπά, 76΄ Μοφί – 21΄ Σιναγιόκο)

Λιόν-Μετς 3-0 (25΄ Φοφανά, 30΄ Τολισό, 83΄ Κάραμπετς)

Λοριάν-Ρεν 4-0 (45’+4 Σουμανό, 47′ Τοσέν, 65′ Παγκίς, 69′ Λε Μπρις)

Τουλούζ- Μπρεστ 2-0 (52′, 65′ Μαγκρί)

Στρασμπούρ-Ναντ 1-0 (81′ Εμεγκά)

Xάβρη-Λανς 1-2 (45’+3 Ντουκουρέ – 9′ πέν. Σαΐντ, 40′ Φοφανά)

Λιλ-Μονακό 1-0 (90’+1 Ζιρού)

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Λιόν 6

Τουλούζ 6

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Στρασμπούρ 6

Λιλ 4

Λοριάν 3

Μαρσέιγ 3

Μονακό 3

Νις 3

Λανς 3

Ανζέ 3

Οσέρ 3

Ρεν 3

Μπρεστ 1

Ναντ 0

Χάβρη 0

Παρί FC 0

Μετς 0