Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η Παρί πήρε προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου στο γαλλικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ.

Ο βραχύσωμος άσος είχε στον πρώτο τελικό της λίγκας 30 πόντους (12/19διπ., 0/3τρ., 6/6β.), 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, σε 26 λεπτά συμμετοχής, συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 94-82 σκορ.

Διψήφιοι για τους νικητές ήταν επίσης ο Ναντίρ Ιφί με 18 πόντους, ο Τάισον Ουόρντ με 16 πόντους (3/3 τρίποντα) και ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 10 πόντους, ενώ από τη Μονακό, η οποία αγωνίστηκε χωρίς τον τιμωρημένο Μάικ Τζέιμς, ξεχώρισαν ο Μαμ Τζαϊτέ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, καθώς ο Άλφα Ντιαλό, που σημείωσε 16 πόντους.

Όσον αφορά στους δύο Έλληνες της Μονακό κινήθηκαν σε ρηχά νερα, με τον Νικ Καλάθη να έχει 3 πόντους, ισάριθμες ασίστ και ένα ριμπάουντ σε 13 λεπτά συμμετοχές, την ώρα που ο Γιώργος Παπαγιάννης ολοκλήρωσε το ματς με 2 πόντους, ισάριθμα ριμπάουντ και μία ασίστ σε επίσης 13 λεπτά.

Το Game 2 των τελικών του γαλλικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (17/6) και πάλι στο Παρίσι (17/6), ενώ στη συνέχεια η σειρά μεταφέρεται στο Πριγκιπάτο, με τον τρίτο τελικό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (20/6).

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 49-38, 74-61, 94-82

