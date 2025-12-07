Η Παρί Σεν Ζερμέν αντέδρασε άμεσα μετά την ήττα από τη Μονακό βάζοντας «φρένο» στο… τρένο της Ρεν που προερχόταν από 4 συνεχόμενες νίκες και πέντε ματς αήττητη. Οι πρωταθλητές διέλυσαν την αντίπαλό τους με 5-0 στο «Παρκ ντε Πρενς» για την 15η αγωνιστική της Ligue 1 και πλησίασαν σε απόσταση… αναπνοής από την πρωτοπόρο Λανς, που νωρίτερα είχε περάσει δύσκολα από την έδρα της Ναντ (2-1).

Η αναμέτρηση στη γαλλική πρωτεύουσα κρίθηκε εν πολλοίς από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι πέτυχαν δύο γκολ και κατάφεραν με σωστή διαχείριση κι έχοντας το μυαλό τους και στο εκτός έδρας ματς της 10ης Δεκεμβρίου με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική του Champions League να φτάσουν σε μία… επαγγελματική νίκη.

Το γκολ του Έμερσον στο 18′ χάρισε το «τρίποντο» στην Τουλούζ επί της Στρασμπούρ, στο τέταρτο χρονικά ματς της 15ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Νωρίτερα, η Λανς «απέδρασε» δύσκολα από την έδρα της Ναντ, με 2-1 στο τέλος και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, άσχετα με το τι θα γίνει στα υπόλοιπα αποτελέσματα των ομάδων που… βλέπουν τίτλο.

Η πρωτοπόρος άνοιξε το σκορ με τον Τοβέν (34′), αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Γιουσούφ Ελ Αραμπί εκτέλεσε πέναλτι, απέκρουσε ο Ρίσερ, αλλά στην επαναφορά ο 38χρονος Μαροκινός πρώην φορ του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας το σκορ.

Στα τελευταία λεπτά η Λανς άσκησε ασφυκτική πίεση στην άμυνα της Ναντ και κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ με τον Σαΐντ στο 81ο λεπτό.

Η 15η αγωνιστική:

Μπρεστ-Μονακό 1-0 (28′ Ντουμπιά)

Λιλ-Μαρσέιγ 1-0 (10′ Ιθάν Εμπαπέ)

Ναντ-Λανς 1-2 (38′ Ελ Αραμπί-34′ Τοβέν, 81′ Σαϊντ)

Τουλούζ-Στρασμπούρ 1-0 (18′ Έμερσον)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεν 5-0 (28′,68′ Κβαρατσχέλια, 39′ Μαγιουλού, 88′ Μπαγέ, 90’+1 Ράμος)

Νις-Ανζέ 7/12

Χάβρη-Παρί FC 7/12

Οσέρ-Μετς 7/12

Λοριάν-Λιόν 7/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Λανς 34 -15αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 33 -15αγ.

Μαρσέιγ 29 -15αγ.

Λιλ 29 -15αγ.

Ρεν 24 -15αγ.

Λιόν 24

Μονακό 23 -15αγ.

Στρασμπούρ 22 -15αγ.

Τουλούζ 20 -15αγ.

Μπρεστ 19 -15αγ.

Νις 17

Ανζέ 16

Παρί FC 15

Χάβρη 14

Λοριάν 14

Μετς 11

Ναντ 11 -15αγ.

Οσέρ 9