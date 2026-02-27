Η εξαιρετική φέτος Στραμπούρ έβαλε δύσκολα στη Λανς, υποχρεώνοντάς την σε ισοπαλία 1-1 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1 και πλέον η Παρί Σεν Ζερμέν έχει την ευκαιρία της το Σάββατο (28/2), εφόσον νικήσει εκτός έδρας τη Χάβρη, να… ξεφύγει με 4 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 18′ με τον Πανιτσέλι, με τον Σανγκαρέ να ισοφαρίζει στο 62′ για τη Λανς στο τελικό 1-1.
Η 24η αγωνιστική:
Στρασμπούρ-Λανς 1-1 (18′ Πανιτσέλι – 62′ Σανγκαρέ)
Ρεν-Τουλούζ 28/02
Μονακό-Ανζέ 28/02
Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 28/02
Παρί FC-Νις 01/03
Λιλ-Ναντ 01/03
Λοριάν-Οσέρ 01/03
Μετς-Μπρεστ 01/03
Μαρσέιγ-Λιόν 01/03
Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 54
Λανς 53 -24αγ.
Λιόν 45
Μαρσέιγ 40
Λιλ 37
Ρεν 37
Στρασμπούρ 35 -24αγ.
Μονακό 34
Λοριάν 32
Τουλούζ 30
Μπρεστ 30
Ανζέ 29
Χάβρη 26
Νις 24
Παρί FC 22
Οσέρ 17
Ναντ 17
Μετς 13