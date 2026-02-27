Η εξαιρετική φέτος Στραμπούρ έβαλε δύσκολα στη Λανς, υποχρεώνοντάς την σε ισοπαλία 1-1 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1 και πλέον η Παρί Σεν Ζερμέν έχει την ευκαιρία της το Σάββατο (28/2), εφόσον νικήσει εκτός έδρας τη Χάβρη, να… ξεφύγει με 4 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 18′ με τον Πανιτσέλι, με τον Σανγκαρέ να ισοφαρίζει στο 62′ για τη Λανς στο τελικό 1-1.

Η 24η αγωνιστική:

Στρασμπούρ-Λανς 1-1 (18′ Πανιτσέλι – 62′ Σανγκαρέ)

Ρεν-Τουλούζ 28/02

Μονακό-Ανζέ 28/02

Χάβρη-Παρί Σεν Ζερμέν 28/02

Παρί FC-Νις 01/03

Λιλ-Ναντ 01/03

Λοριάν-Οσέρ 01/03

Μετς-Μπρεστ 01/03

Μαρσέιγ-Λιόν 01/03

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 54

Λανς 53 -24αγ.

Λιόν 45

Μαρσέιγ 40

Λιλ 37

Ρεν 37

Στρασμπούρ 35 -24αγ.

Μονακό 34

Λοριάν 32

Τουλούζ 30

Μπρεστ 30

Ανζέ 29

Χάβρη 26

Νις 24

Παρί FC 22

Οσέρ 17

Ναντ 17

Μετς 13