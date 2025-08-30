Ένα από τα μεγαλύτερα σκορ στα χρονικά της Ligue 1 σημειώθηκε στο «Ντου Μουστουάρ», όπου η φιλοξενούμενη Λιλ μέσα σε ένα ημίχρονο έκανε «πάρτι» στην άμυνα της Λοριάν και με το «διαστημικό» 7-1 έστειλε το μήνυμά της προς πάσα κατεύθυνση. Κι ένας από αυτούς που το έλαβαν είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συναντηθεί με τη Λιλ στη League Phase του Europa League.
Μετά από ένα… στείρο πρώτο 45λεπτο, οι «λιλουά» ό,τι κι αν έκαναν στο δεύτερο είχε αίσιο τέλος. Σκόραραν 7 φορές (από δύο οι Ιγκαμάνε και Πάρντο), διατήρησαν το αήττητο μετά από 3 αγωνιστικές (2 νίκες, μία ισοπαλία) και προσωρινά ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας!
Η 3η αγωνιστική:
Λανς-Μπρεστ 3-1 (60′ πέν. Τοβέν, 78′ Γκιλαβονκί, 90’+2 Τομασόν – 24′ Μπαλντέ)
Λοριάν-Λιλ 1-7 (64′ Τοσίν – 46′ Περό, 53′,77′ Πάρντο, 81′,90’+3 Ιγκαμάνε, 87′ Χάραλντσον, 90’+5 Σαράουϊ
Ναντ-Οσέρ 30/8
Τουλούζ-Παρί ΣΖ 30/8
Ανζέ-Ρεν 31/8
Μονακό-Στρασμπούρ 31/8
Παρί FC-Μετς 31/8
Χάβρη-Νις 31/8
Λιόν-Μαρσέιγ 31/8
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Λιλ 7 -3αγ.
Λιόν 6
Τουλούζ 6
Παρί Σεν Ζερμέν 6
Στρασμπούρ 6
Λανς 6 -3αγ.
Μαρσέιγ 3
Μονακό 3
Νις 3
Ανζέ 3
Οσέρ 3
Λοριάν 3 -3αγ
Ρεν 3
Μπρεστ 1 -3αγ.
Ναντ 0
Χάβρη 0
Παρί FC 0
Μετς 0