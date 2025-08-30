Ένα από τα μεγαλύτερα σκορ στα χρονικά της Ligue 1 σημειώθηκε στο «Ντου Μουστουάρ», όπου η φιλοξενούμενη Λιλ μέσα σε ένα ημίχρονο έκανε «πάρτι» στην άμυνα της Λοριάν και με το «διαστημικό» 7-1 έστειλε το μήνυμά της προς πάσα κατεύθυνση. Κι ένας από αυτούς που το έλαβαν είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συναντηθεί με τη Λιλ στη League Phase του Europa League.

Μετά από ένα… στείρο πρώτο 45λεπτο, οι «λιλουά» ό,τι κι αν έκαναν στο δεύτερο είχε αίσιο τέλος. Σκόραραν 7 φορές (από δύο οι Ιγκαμάνε και Πάρντο), διατήρησαν το αήττητο μετά από 3 αγωνιστικές (2 νίκες, μία ισοπαλία) και προσωρινά ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας!

Η 3η αγωνιστική:

Λανς-Μπρεστ 3-1 (60′ πέν. Τοβέν, 78′ Γκιλαβονκί, 90’+2 Τομασόν – 24′ Μπαλντέ)

Λοριάν-Λιλ 1-7 (64′ Τοσίν – 46′ Περό, 53′,77′ Πάρντο, 81′,90’+3 Ιγκαμάνε, 87′ Χάραλντσον, 90’+5 Σαράουϊ

Ναντ-Οσέρ 30/8

Τουλούζ-Παρί ΣΖ 30/8

Ανζέ-Ρεν 31/8

Μονακό-Στρασμπούρ 31/8

Παρί FC-Μετς 31/8

Χάβρη-Νις 31/8

Λιόν-Μαρσέιγ 31/8

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Λιλ 7 -3αγ.

Λιόν 6

Τουλούζ 6

Παρί Σεν Ζερμέν 6

Στρασμπούρ 6

Λανς 6 -3αγ.

Μαρσέιγ 3

Μονακό 3

Νις 3

Ανζέ 3

Οσέρ 3

Λοριάν 3 -3αγ

Ρεν 3

Μπρεστ 1 -3αγ.

Ναντ 0

Χάβρη 0

Παρί FC 0

Μετς 0