Επέστρεψε στις νίκες η Μαρσέιγ που είχε εύκολο έργο απέναντι στη Λοριάν, σε ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Ligue 1. Η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 10ο λεπτό λόγω αποβολής του Γιόνγκου, πέτυχε τρία γκολ στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του παιχνιδιού επικρατώντας 4-0.

Η 4η αγωνιστική:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Μαρσέιγ-Λοριάν 4-0 (13΄πεν. Γκρίνγουντ, 20΄ Παβάρ, 33΄ Άνχελ Γκόμες, 90+3΄ Αγκέρ)

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Νις-Ναντ

Οσέρ-Μονακό

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Λιλ-Τουλούζ

Παρί Σεν Ζερμέν-Λανς

Στρασμπούρ-Χάβρη

Μετζ-Ανζέ

Μπρεστ-Παρί FC

Ρεν-Λιόν

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 9

Λιόν 9

Λιλ 7

Μαρσέιγ 6 -4αγ.

Μονακό 6

Στρασμπούρ 6

Τουλούζ 6

Λανς 6

Ανζέρ 4

Ρεν 4

Νις 3

Ναντ 3

Οσέρ 3

Λοριάν 3 -4αγ.

Χάβρη 3

Παρί FC 3

Μπρεστ 1

Μετς 0