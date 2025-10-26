Για 91 λεπτά η Στρασμπούρ κρατούσε τον πολύτιμο βαθμό στο «Γκρουπάμα» στο ματς με τη Λιόν, αλλά την τελική απόφαση έλαβε ο Πορτογάλος Αφόνσο Ντάνιελ Μορέιρα. Κάτι περισσότερο από 20 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ο 20χρονος επιθετικός χάρισε τη νίκη με 2-1 στους «λιονέ», που με το «τρίποντο» αυτό «έπιασαν» τη Μαρσέιγ στην 2η θέση.

Πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι, που ισοφαρίστηκαν με το αυτογκόλ του Ντουκουρέ και αργότερα στο 67′ ο ίδιος παίκτης αποβλήθηκε, αλλά τελικά λύγισαν στις καθυστερήσεις, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Από το κυρίως «μενού» της ημέρας ξεχώρισαν, η εμφατική νίκη της Λιλ επί της ουραγού Μετς με 6-1, καθώς και το «διπλό» της Νις επί της Ρεν με 2-1.

Η 9η αγωνιστική:

Παρί FC-Ναντ 1-2 (15′ Τσεργκουί – 2′ Ελ Αραμπί, 39′ Αμπλίν)

Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (29′, 39′ Χακίμι, 90’+ Ντουέ)

Μονακό-Τουλούζ 1-0 (3′ Σαλισού)

Λανς-Μαρσέιγ 1-1 (23′ πέν. Εντουάρ – 17′ Γκρίνγουντ)

Λιλ-Μετς 6-1 (25′ Ιγκαμάνε, 34′, 53′ Κορέια, 64′ Περό, 82′ Αντρέ, 90’+ Χάραλντσον-90’+ Σανέ))

Ρεν-Νις 1-2 (67′ Αλ Μπουτλάλ-38′ Ντιόπ, 45′ Κλάους)

Ανζέ-Λοριάν 2-0 (16′ Προσπέρ, 59′ Σερίφ)

Οσέρ-Χάβρη 0-1 (47′ Τουρέ)

Λιόν-Στρασμπούρ 2-1 (31′ αυτ. Ντουκουρέ, 90’+1 Μορέιρα – 25′ Πανιτσέλι)

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 20

Λανς 19

Μαρσέιγ 18

Λιόν 18

Λιλ 17

Μονακό 17

Στρασμπούρ 16

Νις 14

Τουλούζ 13

Ρεν 11

Παρί FC 10

Μπρεστ 9

Ναντ 9

Χάβρη 9

Λοριάν 8

Οσέρ 7

Ανζέ 9

Μετς 2

Πηγή: ΑΠΕ