Για 91 λεπτά η Στρασμπούρ κρατούσε τον πολύτιμο βαθμό στο «Γκρουπάμα» στο ματς με τη Λιόν, αλλά την τελική απόφαση έλαβε ο Πορτογάλος Αφόνσο Ντάνιελ Μορέιρα. Κάτι περισσότερο από 20 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ο 20χρονος επιθετικός χάρισε τη νίκη με 2-1 στους «λιονέ», που με το «τρίποντο» αυτό «έπιασαν» τη Μαρσέιγ στην 2η θέση.
Πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι, που ισοφαρίστηκαν με το αυτογκόλ του Ντουκουρέ και αργότερα στο 67′ ο ίδιος παίκτης αποβλήθηκε, αλλά τελικά λύγισαν στις καθυστερήσεις, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 9ης αγωνιστικής της Ligue 1.
Από το κυρίως «μενού» της ημέρας ξεχώρισαν, η εμφατική νίκη της Λιλ επί της ουραγού Μετς με 6-1, καθώς και το «διπλό» της Νις επί της Ρεν με 2-1.
Η 9η αγωνιστική:
Παρί FC-Ναντ 1-2 (15′ Τσεργκουί – 2′ Ελ Αραμπί, 39′ Αμπλίν)
Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (29′, 39′ Χακίμι, 90’+ Ντουέ)
Μονακό-Τουλούζ 1-0 (3′ Σαλισού)
Λανς-Μαρσέιγ 1-1 (23′ πέν. Εντουάρ – 17′ Γκρίνγουντ)
Λιλ-Μετς 6-1 (25′ Ιγκαμάνε, 34′, 53′ Κορέια, 64′ Περό, 82′ Αντρέ, 90’+ Χάραλντσον-90’+ Σανέ))
Ρεν-Νις 1-2 (67′ Αλ Μπουτλάλ-38′ Ντιόπ, 45′ Κλάους)
Ανζέ-Λοριάν 2-0 (16′ Προσπέρ, 59′ Σερίφ)
Οσέρ-Χάβρη 0-1 (47′ Τουρέ)
Λιόν-Στρασμπούρ 2-1 (31′ αυτ. Ντουκουρέ, 90’+1 Μορέιρα – 25′ Πανιτσέλι)
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 20
Λανς 19
Μαρσέιγ 18
Λιόν 18
Λιλ 17
Μονακό 17
Στρασμπούρ 16
Νις 14
Τουλούζ 13
Ρεν 11
Παρί FC 10
Μπρεστ 9
Ναντ 9
Χάβρη 9
Λοριάν 8
Οσέρ 7
Ανζέ 9
Μετς 2
Πηγή: ΑΠΕ