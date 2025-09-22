Η Μαρσέιγ ήταν η μεγάλη νικήτρια του πολυσυζητημένου – το τελευταίο 24ωρο – ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 με την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν. Ματς, που έπρεπε κανονικά να είχε διεξαχθεί την Κυριακή, αλλά λόγω κακών καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε εν μέσω έντονων διαμαρτυριών για τη… μεταφορά του το βράδυ της Τελετής της 69ης «Χρυσής Μπάλας».

Το γκολ του 29χρονου Μαροκινού αμυντικού της Μαρσέιγ, Ναϊέφ Αγκέ, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του «Βελοντρόμ», έμελλε να κρίνει το μεγάλο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 5ης αγωνιστικής και να υποχρεώσει τους πρωταθλητές πολύ νωρίς στην πρώτη τους ήττα για τη σεζόν 2025/2026.

Η 5η αγωνιστική:

Λιόν-Ανζέρ 1-0 (65′ Τέσμαν)

Ναντ-Ρεν 2-2 (64′ Μβανγκά, 90’+6 Ελ Αραμπί – 29′ πέν. Μπλας, 35′ Λεπόλ)

Μπρεστ-Νις 4-1 (6′ Αζόρκ, 9′ Ντελ Καστίγιο, 70′ Σοτάρ, 76′ Λαμπό Λασκαρί)

Λανς-Λιλ 3-0 (28΄ Σαΐντ, 43΄ Τοβάν, 52΄ Φοφανά)

Παρί FC-Στρασμπούρ 2-3 (81΄ Ντίκο, 90+4 Γκορί – 27΄ Πάεθ, 78΄ Ντουέ, 87΄ Εμεγκά)

Μονακό-Μετς 5-2 (29΄ Μπιέρεθ, 46΄ & 83΄ Φατί, 86΄ αυτ. Κοουάο, 90+3΄ Ιλενικένα – 13΄ Ντιαλό, 67΄ πεν. Χέιν)

Οσέρ-Τουλούζ 1-0 (45+2΄ Ναμάσο)

Χάβρη-Λοριάν 1-1 (47΄ Σουμαρέ – 21΄ Αγιεγκούν)

Μαρσέιγ-Παρί ΣΖ 1-0 (5′ Αγκέ)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 12

Μονακό 12

Λιόν 12

Στρασμπούρ 12

Λιλ 10

Μαρσέιγ 9

Λανς 9

Ρεν 8

Νις 6

Τουλούζ 6

Παρί FC 6

Οσέρ 6

Ανζέρ 5

Μπρεστ 4

Ναντ 4

Λοριάν 4

Χάβρη 4

Μετς 1