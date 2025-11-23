Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον… γερόλυκο Ολιβιέ Ζιρού, η Λιλ επικράτησε δύσκολα με 4-2 της Paris FC στο «Πιέρ Μορουά» και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι πρωτευουσιάνοι προηγήθηκαν με τον Βίλεμ Γκόμπελς μόλις στο 11ο λεπτό, όμως δεν άντεξαν. Στο 40’ ο Ζιρού ισοφάρισε για την ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό μετά την κάθετη του Ρομέιν Περό και ο ίδιος ο 39χρονος ολοκλήρωσε την ανατροπή ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο 77’. Τρία λεπτά μετά, από εκτέλεση κόρνερ και με κεφαλιά, ο Αϊσά Μαντί έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λιλ. Κι αν η Paris FC μείωσε με τον Λοάν Ντουσέ, ένα νέο πέναλτι, αυτή τη φορά από τον Μάριους Μπρόχολμ, διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Νωρίτερα, οι Οσέρ και Λιόν έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία στο «Αμπέ Ντεσάμπ», με τους γηπεδούχους να έχουν και χαμένο πέναλτι με τον Λασίν Σιναγιόκο (25’ – το έπιασε ο Ντομινίκ Γκρέιφ) ενώ η Μπρεστ με πέναλτι του Ρομέιν ντελ Καστίγιο στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε νίκη-ανάσα με το 3-2 επί της Μετς. Στο «Μποζουάρ» ο Τσιντόζι Αβαζίεμ τα έκανε όλα στο 1-1 της Ναντ με τη Λοριάν ενώ ο Γιασίν Μπλεντκνίμ έδωσε στην Ανζέ την εκτός έδρας νίκη επί της Τουλούζ.

Η 13η αγωνιστική:

Νις-Μαρσέιγ 1-5 (63′ Τσο – 11′ Ομπαμεγιάνγκ, 33′, 53′ Γκρίνγουντ, 58′ Γουεά, 74′ Παϊσάο)

Λανς-Στρασμπούρ 1-0 (69′ Γκανιού)

Ρεν-Μονακό 4-1 (20′ Μπουτλάλ, 48′ Καμαρά, 73′ Εμπολό, 83′ πέν. Μπλα – 90’+5 Μπίερετ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Χάβρη 3-0 (29′ Λι Κανγκ, 65′ Νέβες, 87′ Μπαρκολά)

Οσέρ-Λιόν 0-0

Τουλούζ-Ανζέ 0-1 (16′ Μπέλντκνιμ)

Μπρεστ-Μετς 3-2 (2′ Μπου, 48′ Ντουμπιά, 90’+10’πέν. Ντελ Καστίγιο-6′ Τσιταϊσβίλι, 79′ αυτ. Κουλιμπαλί)

Ναντ-Λοριάν 1-1 (90’+1’ Αβαζίεμ – 45′ αυτ. Αβαζίεμ)

Λιλ-Παρί FC 4-2 (40’, 77’πέν. Ζιρού, 80’ Μαντί, 90’+6’ Μπρόχολμ – 11’ Γκόμπελς, 84’ Ντουσέ)

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 30

Μαρσέιγ 28

Λανς 28

Λιλ 23

Στρασμπούρ 22

Ρεν 21

Λιόν 21

Μονακό 20

Νις 17

Τουλούζ 16

Ανζέ 16

Παρί FC 14

Χάβρη 14

Μπρεστ 13

Λοριάν 11

Μετς 11

Ναντ 11

Οσέρ 8