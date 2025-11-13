Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά (28 συμμετοχές, 2 γκολ) δεν συμμετείχε στις προπονήσεις της Εθνικής Γαλλίας αυτή την εβδομάδα, λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοφωνικού σταθμού RMC, ο 23χρονος διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Ουκρανίας.

Επίσης είναι αμφίβολος για το ταξίδι της Κυριακής στο Αζερμπαϊτζάν.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω αυτής της εξέλιξης, ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής Ντιντιέ Ντεσάν κάλεσε τον Κεφρέν Τουράμ (24 ετών, 3 συμμετοχές) για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των «Μπλε».